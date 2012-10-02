'Mağdur' sıfatıyla ifade verecek olan Çiller adliyede

28 Şubat soruşturması kapsamında ''mağdur'' sıfatıyla ifade verecek olan dönemin Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, Ankara Adliyesi'ne geldi.
THY'nin tarifeli uçağıyla Esenboğa Havalimanı'na gelen Tansu Çiller'i Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve bazı partililer karşıladı.
VIP bölümünde kısa bir süre dinlenen Çiller, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan havalimanınından ayrıldı.
Tansu Çiller, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 28 Şubat Soruşturması kapsamında ifade vermek üzere Ankara Adalet Sarayı'na geldi.
Çiller, adliyede soruşturmayı yürüten Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesiyle görevli cumhuriyet savcıları Kemal Çetin ve Mustafa Bilgili'ye ''mağdur'' sıfatıyla ifade verecek.