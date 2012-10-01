Darbe komisyonu 4 Ekim'de Hilmi Özkök'ü, gelecek hafta Tansu Çiller'i dinleyecek

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, 4 Ekim'de eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök'ü, gelecek hafta da Tansu Çiller'i dinleyecek.

Komisyon, 28 Şubat e-muhtırası ile ilgili hafta sonuna kadar gazeteciler ve medya patronlarını dinleyecek. Komisyon sözcüsü İdris Şahin’in verdiği bilgiye göre, 4 Ekim Perşembe günü Ergenekon davasında tanık olarak dinlenen emekli Orgeneral Hilmi Özkök TBMM’ye gelecek.12 Eylül 1980 darbesini araştıran komisyona üye milletvekillerinin sorularını da yanıtlayacak.

Eski Başbakan Tansu Çiller gelecek hafta içinde komisyona gelecek. Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın ekim sonu ya da kasım başında dinlenebileceği belirtildi.

2 Ekim Salı: Kadir Çelik, Ali Bayramoğlu, Yavuz Donat, Fehmi Koru.

3 Ekim Çarşamba: Cengiz Çandar, Abdurrahman Dilipak, Fatih Çekirge, Ertuğrul Özkök.

4 Ekim Perşembe: Mehmet Ali Birand, Taha Akyol, Alper Görmüş, Mehmet Barlas, Canan Barlas.

5 Ekim Cuma: Dinç Bilgin. Aydın Doğan, Zafer Mutlu, Turgay Ciner, Mehmet Emin Karamehmet, Turgay Ciner.