Savcılık, Tansu Çiller'i ifadeye çağırdı

28 Şubat soruşturmasını yürüten savcılık, dönemin Başbakanlarından Tansu Çiller'i mağdur sıfatıyla ifade vermeye çağırdı.

Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt komisyon, bugün 28 Şubat döneminin medya patronları, yöneticileri ve bazı köşe yazarlarını dinleyecek.

Bu arada, savcılık da eski Başbakan Tansu Çiller’i "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırdı. Şevket Kazan'ın da savcı tarafından yine "mağdur" sıfatıyla çağrıldığı öğrenildi.

Tansu Çiller ve Şevket Kazan'ın önümüzdeki günlerde ifade vermesi bekleniyor.

Ayrıce, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, 4 Ekim'de eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök'ü, gelecek hafta da Tansu Çiller'i dinleyecek.

Komisyon, 28 Şubat e-muhtırası ile ilgili hafta sonuna kadar gazeteciler ve medya patronlarını dinleyecek. Komisyon sözcüsü İdris Şahin’in verdiği bilgiye göre, 4 Ekim Perşembe günü Ergenekon davasında tanık olarak dinlenen emekli Orgeneral Hilmi Özkök TBMM’ye gelecek.12 Eylül 1980 darbesini araştıran komisyona üye milletvekillerinin sorularını da yanıtlayacak.