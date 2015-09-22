Magazin kulisinin Seren Serengil iddiası sosyal medyada TT oldu

Magazin kulislerinde Seren Serengil’in oyuncu Engin Akyürek’e hayran olduğu, tanışabilme umuduyla Akyürek’in gittiği yerlere gittiği iddia edildi. Hürriyet'ten Büşra Bozok Aytek'in haberine göre, Akyürek'in ise bu durumdan rahatsız olduğu öne sürüldü. Magazin gündemine oturan bu iddia sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi. Konuyla ilgili kişisel Instagram hesabından açıklama yapan Serengil, "Benim bir beraberliğim var bir yılı aşkındır süren. Bu haberi bu şekilde var sayıp üzerine konuşan iki uyduruk magazin programına da dava açıyorum" dedi.

“Yabancı Damat, “Fatmagül’ün Suçu Ne” ve “Kara Para Aşk” dizilerinin yıldızı Engin Akyürek, bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Seul Drama Ödülleri’nde ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülünü aldı. Seren Serengil, oyuncunun fotoğrafını kişisel Instagram hesabında paylaşarak, ödül törenindeki o karenin altına “Neyse kızlar, gururumuz Engin Akyürek ödül aldı. Kendisini tebrik ediyoruz ve çok seviyoruz” yazdı ve mesajının sonuna da kalp işareti koydu.

'Nereye gitsem karşıma çıkıyor'

Bu gelişme üzerine Serengil'in, bir süredir Engin Akyürek’le tanışmanın yollarını aradığı, onun gittiği yerlere gittiği iddia edildi. Hatta tatil tercihlerini de Akyürek’e göre belirlediği ileri sürülen Serengil'in, son olarak Akyürek’in Kaş’ta dalış yapmayı çok sevdiğini ve yaz tatilini orada geçirdiğini öğrenince soluğu beldede aldığı, bu durumun Akyürek’i rahatsız ettiği iddia edildi. Oyuncunun yakın çevresine Serengil için “Nereye gitsem karşıma çıkıyor” diye dert yandığı da iddialar arasındaydı.

Seren Serengil: Benim 1 yıldır ilişkim var

Konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yapan Serengil şunları söyledi; "Avukatıma talimat verdim. Engin'in böyle bir açıklama yapmayacağını söylememe gerek yok herkes bilir! Benim bir beraberliğim var bir yılı aşkındır süren. Sizlerle paylaşmadım çünkü kendi kabuğumuzda mutlu olmayı tercih ettik ve sabah bu haberleri beraber seyrettik. Kaş'a da onunla beraber gittik... Bu haberi bu şekilde var sayıp üzerine konuşan iki uyduruk magazin programına da dava açıyorum.."

Engin Akyürek'ten de açıklama

Ünlü oyuncu Engin Akyürek de hakkında çıkan iddia üzerine sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı.

Twitter'da Seren Serengil hakkında yapılan paylaşımlar şöyle:

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