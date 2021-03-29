Maduro'nun hesabını askıya alan Facebook’a Venezüela'dan tepki

Venezüela İletişim Bakanlığı, Devlet Başkanı Nicolas Maduro 'nun hesabını askıya alan Facebook'u kararlılıkla kınayarak, sosyal paylaşım platformunu ülkenin anayasasını ve 1.2 milyon kullanıcının hakkını çiğnemekle suçladı.

Sputnik'in haberine göre Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, Maduro'nun hesabını askıya alan Facebook kararlılıkla kınandı, sosyal paylaşım platformu ayrıca ülkenin anayasasını ve 1.2 milyon kullanıcının hakkını çiğnemek ve kendi politikası ile kurallarını ülkelere dayatmaya çalışmakla suçlandı.

"İletişim Bakanlığı, Venezüela anayasasına aykırı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun resmi blogunu 30 gün süreyle askıya alan ve 1.2 milyon kullanıcısının haklarını ihlal eden Facebook'un keyfiliğini kararlılıkla kınıyor" denilen açıklama, şu ifadelerle devam etti:

"Kendi yasalarını çeşitli ülkelere dayatmak isteyen uluslarüstü şirketlerin dijital totalitarizmine tanık oluyoruz."

Venezüela İletişim Bakanı Freddy Nanez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sadece yeni medya diktatörlüğünün sansür eylemi değil, aynı zamanda Kuzey Amerika imparatorluğunun halkımıza karşı yasadışı olarak uyguladığı abluka ve boykotun genişlediğinin de bir kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Daha önce Facebook, Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hesabını, Covid-19'a karşı iyi geldiğini iddia ettiği Carvativir adlı bir ilacın kullanımını teşvik ederek Facebook'un politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle askıya almıştı.