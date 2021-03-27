Facebook, Covid-19 paylaşımı nedeniyle Maduro'nun hesabını dondurdu

Maduro, ocakta paylaştığı videoda 19. yüzyılda bir Venezuelalı doktor tarafından geliştirilen, dağ kekiğinden yapılan ve oral yolla alınan bir solüsyonu "Covid-19 virüsüne karşı yan etkisi olmayan bir mucize" diye nitelemişti. Maduro, ilacın Covid-19'a karşı önleyici amaçlı kullanılabileceğini belirtmişti. Doktorlar, bu iddianın bilim tarafından desteklenmediğini belirterek Venezuela liderini eleştirmişti.

Facebook, yanlış bilgi yayarak platformun kurallarına uymadığı gerekçesiyle Maduro'nun hesabını askıya aldı ve tartışmalı videoyu da kaldırdı. Reuters'a konuşan bir Facebook sözcüsü, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) direktiflerine uyduklarını belirterek "Kurallarımızın üst üste ihlal edilmesi nedeniyle söz konusu sayfayı 30 gün için donduruyoruz, yani sayfa sadece okunabilecek" dedi.

Sosyal medyayı aktif kullanan Maduro, daha önce ilacı tanıttığı videoların Facebook tarafından sansürlendiğini belirterek sosyal medya platformunu keyfi davranmakla suçlamıştı.