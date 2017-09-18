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Yaşam

Maduro: Bakın profilden Stalin'e benziyorum

"Dünyada beni 'Karayiplerin Stalin'i' olarak görenler var"

18 Eylül 2017 19:57

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisini  Stalin'e benzeterek eleştirenleri esprili bir dille yanıtladı. Maduro, "Evet benziyorum. Profilden bana bakın. Bazen aynaya bakıyorum ve kendimi Stalin'e benzetiyorum" dedi.

Her pazar günü düzenlenen ‘Maduro’yla Pazar Günleri’ programında konuşan Venezuela Devlet Başkanı, konuşmasının bir bölümünde kendisini Sovyetler Birliği’nin eski lideri Josef Stalin'e benzetenlere cevap verdi.

Gazete Duvar’ın haberine göre Maduro, "Dünyada beni ‘Karayiplerin Stalin’i’ olarak gören insanlar var. Evet benziyorum. Profilden bana bakın. Bazen aynaya bakıyorum ve kendimi Stalin’e benzetiyorum” dedi.

Maduro, daha önce de ziyaret ettiği bir fuarda üzerinde Stalin olan bir kitabı eline alıp kendisin olan benzerliğini belirtmiş, “Bakın Stalin bana benziyor biraz. Baksanıza şu güzel bıyıklarına” ifadelerini kullanmıştı.

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