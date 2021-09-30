Madrid'de Covid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor

İspanya'nın başkenti Madrid'de, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı bugüne dek uygulanan kısıtlamaları 4 Ekim Pazartesi gününden itibaren kaldırma kararı aldı.

Ülkede Kovid-19'dan can kayıpları ve vaka sayılarının en yüksek olduğu Madrid'de şimdiye kadar 890 bin 495 bin vaka tespit edilirken 16 bin 94 kişi salgından hayatını kaybetti. Madrid'de 18 yaş üstünde Covid-19 aşı süreci tamamlananların bölge nüfusuna oranı yüzde 90 seviyesinde bulunuyor.

İspanya'daki diğer özerk yönetimlerin de kısıtlamaları tamamen kaldırması bekleniyor

Madrid Özerk Hükümet Başkanı Isabel Diaz Ayuso, "Pazartesi gününden itibaren iç ve dış mekanlarda kapasitelerle ilgili tüm kısıtlamaları kaldırıyoruz. Salgın öncesinde olduğu gibi yaşamı ve sağlığı ekonomiyle birleştiren bir toplum olmaya devam edeceğiz" dedi.