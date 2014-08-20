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Madonna'ya Türk usülü doğum günü partisi

Madonna için ünlülerin fotoğrafçı Mert Alaş’ın İbiza Adası’nda hazırladığı özel bir doğum günü partisi yapıldı

20 Ağustos 2014 10:11

56’ncı yaşını geçtiğimiz hafta sonu Fransa’nın Cannes şehrinde kutlayan Amerikalı pop yıldızı Madonna için ünlülerin fotoğrafçısı Mert Alaş da sürpriz bir parti organize etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Alaş’ın menajer Haluk Şentürk’e danışarak hazırlandığı parti, fotoğrafçının İbiza Adası’ndaki malikanesinde gerçekleşti. 30 kişilik özel bir davetli grubunun katıldığı eğlence için Türkiye’den Akatay Ritim Grubu ile Oryantal Didem de İbiza’ya gitti.

Madonna, Mert Alaş’ın daveti üzerine dün özel jetiyle İbiza Adası’na uçtu.

Madonna sürpiz partisinde Didem'in fotoğrafını çekerek 'Tabii ki benim masamda dans edebilirsin' notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Madonna, Cannes’da “Muhteşem Gatsby” temalı bir parti vermiş, aralarında Kate Moss, Miley Cyrus ve Mert Alaş’ın da bulunduğu konuklar geceye 1920’li yılların kıyafetleriyle katılmıştı.

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