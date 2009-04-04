T24 LogoT24 Logo
Magazin

Madonna'ya evlatlık şoku!

David adlı çocuktan sonra 4 yaşındaki Mercy isimli kızı evlat edinmek için Malavi'de yetkililere başvuran Madonna'ya yüksek mahkeme "Hayır" dedi..

04 Nisan 2009 03:00

David adlı çocuktan sonra 4 yaşındaki Mercy isimli kızı evlat edinmek için Malavi'de yetkililere başvuran Madonna'ya yüksek mahkeme "Hayır" dedi..

Madonna fotoğrafları - FOTOGALERİ

ABD'li ünlü şarkıcı Madonna'nın Afrika ülkesi Malavi'den ikinci çocuk evlat edinme talebi geri çevrildi. Malavi Yüksek Mahkemesi, pop yıldızının 4 yaşındaki Mercy adlı kızı evlat edinemeyeceğine karar verdi. Adlarının açıklanmasını istemeyen kaynaklar bu kararın, ebeveynlerin ülkede 18 ile 24 ay arasında ikamet etmiş olmaları gerektiği için aldığını belirtti.

Ülke yasalarının bekârlara evlatlık vermediğini de belirten kaynaklar, 50 yaşındaki şarkıcının 13 ay önce boşandığını hatırlattı. Madonna küçük kızla, eski eşi Ritchie ile David'i evlat edindikleri yetimhanede tanımıştı. Sanatçı 2006'da gördüğü David'i, uzayan işlemler sonucu ancak geçen yıl resmen evlat edinebilmişti.

Büyükanne itiraz etti

Ancak insan hakları grupları, Malavili yetkilileri, Madonna'ya özel muamele yapmakla suçlamıştı. Madonna'nın ikinci evlatlık talebi, Mercy'nin büyükannesinin itirazı üzerine mahkemeye taşınmıştı. Büyükanne Madonna'yı torununu çalmakla suçlamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24