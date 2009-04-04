Madonna'ya evlatlık şoku!

Büyükanne itiraz etti

ABD'li ünlü şarkıcı Madonna'nın Afrika ülkesi Malavi'den ikinci çocuk evlat edinme talebi geri çevrildi. Malavi Yüksek Mahkemesi, pop yıldızının 4 yaşındaki Mercy adlı kızı evlat edinemeyeceğine karar verdi. Adlarının açıklanmasını istemeyen kaynaklar bu kararın, ebeveynlerin ülkede 18 ile 24 ay arasında ikamet etmiş olmaları gerektiği için aldığını belirtti.Ülke yasalarının bekârlara evlatlık vermediğini de belirten kaynaklar, 50 yaşındaki şarkıcının 13 ay önce boşandığını hatırlattı. Madonna küçük kızla, eski eşi Ritchie ile David'i evlat edindikleri yetimhanede tanımıştı. Sanatçı 2006'da gördüğü David'i, uzayan işlemler sonucu ancak geçen yıl resmen evlat edinebilmişti.Ancak insan hakları grupları, Malavili yetkilileri, Madonna'ya özel muamele yapmakla suçlamıştı. Madonna'nın ikinci evlatlık talebi, Mercy'nin büyükannesinin itirazı üzerine mahkemeye taşınmıştı. Büyükanne Madonna'yı torununu çalmakla suçlamıştı.