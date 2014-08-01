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Dünya

Madonna'nın Gazze mesajı tartışmalara yol açtı

Dünyaca ünlü pop yıldız Madonna, İsrail ve Filistin'e sosyal medyadan barış mesajı gönderdi, mesajla birlikte Madonna'ya olumlu olumsuz mesajlar geldi

01 Ağustos 2014 14:38

Şarkıcı Madonna, geçtiğimiz yıllarda “Ortadoğu’da savaşa son” temasıyla verdiği konserine ait bir fotoğrafı Instagram hesabından Arapça, İbranice ve İngilizce “Barış” yazılı bir not ile paylaştı. Birinin göğsünde Davut Yıldızı, diğerinin göğsünde Ay ve yıldız olan iki erkek dansçıyla birlikte Hıristiyan, Müslüman ve Yahudi dayanışmasını sergilediği bu kare sosyal medyada tartışmalara neden oldu. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Madonna ilk olarak "İki tarafta ateşkes yapmalı! Gazzeli çocukların yardımımıza ihtiyacı var" notuyla üzerinde Arapça, İbranice ve İngilizce "barış" yazılı bir fotoğraf paylaştı. Ardından "Ayrılığa hayır! Hepimizin kanı aynı renk" notuyla dansçılarıyla birlikte verdiği pozu yayınladı. Dünyanın dört bir yanından Madonna’ya olumlu ve olumsuz mesaj geldi. 

 

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