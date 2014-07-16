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Dünya

Rıhanna ‘Filistin’ tweeti atıp 8 dakika sonra sildi

Ünlü şarkıcı Rihanna, resmi Twitter hesabından #FreePalestine (#ÖzgürFilistin) diye tweet attı ancak sekiz dakika sonra tweet'i sildi

16 Temmuz 2014 14:47

Amerikan magazin sitesi TMZ, pazartesi sabahı ünlü şarkıcı Rihanna'nın Twitter hesabından '#ÖzgürFilistin' şeklinde tweet atıldığını ancak hayranlarından "Hamas'ı mı destekliyorsun?" sorularının gelmesi üzerine söz konusu tweet'in sekiz dakika sonra kaldırıldığını yazdı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, TMZ'ye konuşan Rihanna'ya yakın bir isim ise ünlü şarkıcının '#ÖzgürFilistin' yazısını tweet atmak için yazmadığını ve bu yüzden sildiğini, hayranlarından sorular gelene kadar da bunu fark etmediğini söyledi.

NY Mag ise Rihanna'nın bu tweet'inin sekiz dakika içinde tam 7 bin kişi tarafından tekrar paylaşıldığını aktardı.

 

NBA basketbolcusu da önce yazdı sonra sildi

 

Benzer bir olay ünlü basketbolcu Dwight Howard'ın da başına geldi. NBA takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen Howard, 5.2 milyon takipçisiyle 'ÖzgürFilistin' tweet'ini paylaştı ve hemen ardından sildi. Basketbolcu, bir tweet daha atarak, "Az önceki mesajım bir hataydı. Uluslararası politika konularında hiçbir zaman yorum yapmadım, yapmayacağım. Eğer bir önceki tweet'im bazılarını üzdüyse özür dilerim, bir hataydı" diye yazdı.

 

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