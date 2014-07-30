Tenisin bir numarası Djokovic, Gazze için Müslüman oluyor

Dünya sıralamasında zirvede yer alan Novak Djokovic, İsaril'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla Müslüman olacağını açıkladı.

Bosna-Hersek medyasına açıklamada bulunan Novak Djokoviç, Gazze'de ölen çocukların görüntülerini seyredemez hale geldiğini belirterek, "İsrail'in bu terörüne karşı büyük devletler sesini çıkarmadığı için hayal kırıklığına uğradım. CNN ve BCC gibi ünlü kanalların, Gazze'deki katliama daha çok yer vermesi ve dünya liderlerine baskı yapmaları için Müslüman dini kabul etmeye karar verdim" dedi.

Ünlü tenisçi, bu kararından önce ailesi ile konuştuğunu ve Müslüman olmak için ailesinden olumlu yanıt aldığını ifade etti.

Müslümanlığa geçtiği zaman Filistinlilere daha çok yardımda bulunacağını vurgulayan Djokovic, Gazze'deki çocuklar için 500 bin dolar yardım yaptığını açıkladı. Başarılı raket, İsrail'in saldırısının sürmesi durumunda kortlara siyah eşofmanla çıkacağını da belirtti.

Novak Djokovic, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile Gazze için yardım toplama konusunda devamlı irtibatta olduğunu da söyledi.