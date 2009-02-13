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Madonna'nın çıplak fotoğrafına 61 bin lira

Madonna'nın 20 yaşında çektirdiği çıplak fotoğrafı düzenlenen müzayedede 61.125 TL'ye (37.500 dolar) satıldı.

13 Şubat 2009 02:00

Madonna'nın 20 yaşında çektirdiği çıplak fotoğrafı düzenlenen müzayedede 61.125 TL'ye (37.500 dolar) satıldı.

Christie's müzayede evi, Lee Friedlander'in çektiği Madonna'nın siyah beyaz fotoğrafına verilen bu fiyatın rekor düzeyde olduğunu belirtti.

Christie's dünkü müzayedede 1979 yılında çekilen fotoğrafı kimliğini açıklamadığı bir Avrupalı koleksiyoncunun satın aldığını bildirdi.

Madonna'nın dansçılık yaparak para kazandığı dönemde bir gazetede çıkan "çıplak model aranıyor" ilanı sayesinde çektirdiği bu fotoğrafı 1985'te Playboy dergisinde yayımlanmıştı.

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