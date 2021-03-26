Madonna'nın paylaştığı fotoğrafta yüzünü bir hayranın vücuduna fotoşopladığı iddia edildi

TikTok kullanıcısı Amelia M. Goldie, şarkıcı Madonna'nın, 2015 yılında Instagram üzerinden "Rebel Heart" albümünü tanıtırken kendisinin bir fotoğrafına kafasını fotoşopladığını iddia etti.

28 yaşındaki Goldie, BuzzFeed'e, gönderiyi ilk gördüğünde "şaka olduğunu düşündüğünü" ve şarkıcının resmi hesabından paylaşıldığını görene kadar ciddiye almadığını söyledi. Goldie, "Ekibine iki kez Instagram üzerinden ulaşmaya çalıştım, yanıt alamadım ... Kesinlikle gülerdim ve gurur duyduğumu söylerdim, ama tabii ki ben olduğum belirtilseydi!" dedi.

Pagesix'e göre Madonna henüz konu hakkında konuşmamış olsa da, hayranları neredeyse altı yıl sonra hala devam eden "Material Girl" gönderisine referans vererek şarkıcıyı Goldie'den özür dilemeye davet etti.