T24 LogoT24 Logo
Magazin

Madonna: Türkiye'deki şiddeti durdurun

Madonna: Türkiye'deki şiddeti durdurun! Aşkın devrimini başlatın! Hoşgörü-İnsan onuru ve saygı

02 Haziran 2013 13:27

Gezi Parkı direnişine Türkiye'den birçok sanatçı destek vermekle kalmadı, bunlara ünlü isimler de katıldı. Madonna ve Hollywood yıldızı Ashton Kutcher da Gezi direnişine destek verdi.

Yumruğu havada pozunu instagramdan paylaşan Madonna "Türkiye'deki şiddeti durdurun! Aşkın devrimini başlatın! Hoşgörü-İnsan onuru ve saygı" notunu düştü.

Kutcher ise twitter'dan "İstanbul Park üzerine barışçıl protestolar polisin şiddetle baskısına dönüşüyor" notunu yazdı ve The New York Times'ın protestolara ilişkin haberini paylaştı.

ETİKETLER

madonnaashton kutchergezi parkıtürkiyeşiddet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24