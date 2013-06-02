Gezi Parkı direnişine Türkiye'den birçok sanatçı destek vermekle kalmadı, bunlara ünlü isimler de katıldı. Madonna ve Hollywood yıldızı Ashton Kutcher da Gezi direnişine destek verdi.

Yumruğu havada pozunu instagramdan paylaşan Madonna "Türkiye'deki şiddeti durdurun! Aşkın devrimini başlatın! Hoşgörü-İnsan onuru ve saygı" notunu düştü.

Kutcher ise twitter'dan "İstanbul Park üzerine barışçıl protestolar polisin şiddetle baskısına dönüşüyor" notunu yazdı ve The New York Times'ın protestolara ilişkin haberini paylaştı.