Madonna: Tecavüze uğradım

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, gençliğinde New York’ta yaşarken tecavüze uğradığını açıkladı.

Madonna, Harper’s Bazaar adlı dergi için kaleme aldığı 'The Daring Issue' (Cesaret İsteyen Konu) adlı makelesinde, bıçakla tehdit edilerek bir binanın çatısında tecavüze uğradığını yazdı.

Makale, adından esinlenerek, Madonna’nın yaşadıklarını ve ‘cesur’ kararlarını anlatıyor. Şarkıcı, ünlü olma hayalleriyle Michigan’dan New York’a geldiğini ancak hayallerini süsleyen şehrin beklediği gibi olmadığını belirtti. Büyük şehre cebinde sadece 35 dolarla gelen Madonna, “New York beni hoş karşılamadı. Daha ilk yılımda silahla tehdit edildim. Sırtımda bıçakla zorla bir binanın çatısına çıkarıldım ve orada tecavüze uğradım. Evime defalarca hırsız girdi. Radyom çalındıktan sonra değerli bir eşyam da yoktu” sözleriyle gençliğinde yaşadağı zor dönemi anlattı. Madonna sözlerine şöyle devam etti, "Geçmişe dönüp baktığımda, o olayın ben daha güçlendirdiğini biliyorum. Beni yaşamaya zorladı."

55 yaşındaki şarkıcı, yaşadıklarından çok şey öğrendiğini ifade ederek, “Eğer inandığınız şeyler için savaşmak istemiyorsanız, dövüş ringine girmeyin bile” dedi. Başarılı şarkıcı, tüm yaşadıklarına rağmen pes etmediğinin altını çizdi.

'Kur’an okuyorum'

‘Cesur’ kararlarından birinin dünyanın dört bir yanından evlat edinmek olduğunu yazan Madonna, çocukları tarafından kutsandığını belirtti. Diva, “Çocuklarıma cesur olmayı öğretiyorum. Film çekmeye başlamak en zorlayıcı ve değerli bir işti. Müslüman ülkelerde kız çocukları için okullar açıyorum ve Kur’an’ı okuyorum. Tüm kutsal kitapları okumak çok önemli’ ifadelerini kullandı.