T24 LogoT24 Logo
Magazin

Madonna Paris’te katliamda hayatını kaybedenleri andı

Madonna, hayranlarına mini konseri twitter üzerinden duyurdu

11 Aralık 2015 10:59

Ünlü şarkıcı Madonna, Paris’te verdiği sokak konserinin ardından IŞİD’in gerçekleştirdiği ve 130 kişinin hayatını hayatını kaybeden kişilerin anıldığı meydanı ziyaret etti. Madonna, meydanda John Lennon’ın ‘Imagine’ şarkısını söyledi.

Madonna, verdiği mini konseri twitter’dan “Cumhuriyet Meydanı’nda şarkı söylüyorum. Benimle orada buluşun” diye duyurdu.

Madonna’nın şarkı söylediği sırada çekilen video şöyle:

 

ETİKETLER

madonnakonserpariskatliamcumhuriyet meydanıimaginemini

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24