Madonna Paris’te katliamda hayatını kaybedenleri andı
Madonna, hayranlarına mini konseri twitter üzerinden duyurdu
11 Aralık 2015 10:59
Ünlü şarkıcı Madonna, Paris’te verdiği sokak konserinin ardından IŞİD’in gerçekleştirdiği ve 130 kişinin hayatını hayatını kaybeden kişilerin anıldığı meydanı ziyaret etti. Madonna, meydanda John Lennon’ın ‘Imagine’ şarkısını söyledi.
Madonna, verdiği mini konseri twitter’dan “Cumhuriyet Meydanı’nda şarkı söylüyorum. Benimle orada buluşun” diye duyurdu.
Madonna’nın şarkı söylediği sırada çekilen video şöyle: