Madonna: Keşke gay olsaydım

“Mick Jagger’ın 25 yaşında bir kızla çıkması sorun olmuyor ama ben 25 yaşında bir erkekle birlikte olursam nasıl tepki geleceğini biliyorsunuz... Bu gülünç bir durum. Haksızlık. Anlamıyorum... İster bir bakire olun, ister seks işçisi fark etmiyor, her koşulda kategorize ediliyorsunuz. Eğer belli bir yaşın üstündeyseniz cinselliğinizi ifade etmeye, bekar olmaya ya da bir erkekle birlikte olmaya hakkınız yok.”

Sözler pop’un kraliçesi, ikonik yıldız, feminist şarkıcı Madonna’ya ait. 13. stüdyo albümü ‘Rebel Heart’ı geçtiğimiz günlerde yayımlayan Madonna verdiği söyleşilerde kendisinin bile cinsiyetçi ayrımcılıklardan muzdarip olduğunu bu sözlerle ifade etti. “Keşke gay olsaydım” diyen Madonna, heteroseksüel erkeklerin kendisini anlamadığını hissettiğini söyledi.

56 yaşındaki şarkıcı eski eşi, İngiliz yönetmen Guy Ritchie ile evli olduğu dönemde ara ara kendisini ‘tutsak’ gibi hissettiğinden de bahsetti:

“Bazen kendi içimde çelişkiler yaşıyordum. Kendimi sanatçı olarak ifade etmek istediğim ama eski eşimin bundan rahatsız olabileceğini düşündüğüm anlar yaşadım. İnsan evlenince bazı konularda uzlaşmak durumunda kalıyorsunuz. Ve bu da gayet makul...”

İkili 2000-2008 yılları arasında evli kalmıştı.

Madonna, kendinden genç erkeklerle olan beraberliklerinin eleştirilmesi üzerine de konuştu: “Mick Jagger’ın 25 yaşında bir kızla çıkması sorun olmuyor ama ben 25 yaşında bir erkekle birlikte olursam nasıl tepki geleceğini biliyorsunuz... Bu gülünç bir durum. Haksızlık. Anlamıyorum...”

‘Keşke gay olsaydım’

“Keşke gay olsaydım” diyen Madonna heteroseksüel erkeklerin kendisini anlamadığını hissettiğini söylüyor: “Heteroseksüel erkeklerin beni anlamadığını hissediyorum. Onlar sadece benimle seks yapmak istiyor. Eşcinsel erkeklerse beni anlıyor, onları yanında kendimi daha rahat hissediyorum. Tek bir sorun var ki onlar da benimle seks yapmak istemiyor!”

Out Dergisi’ne konuşan Madonna, eşcinsel haklarının kadın haklarından daha ileri düzeyde olduğunu da öne sürdü: “İnsanların eşcinseller konusunda, kadınlar hakkında olduklarından daha açık fikirli. Eşcinseller ve Afro-Amerikalı’lar haklar konusunda ilerledi ama kadınlar hâlâ didiniyor. Bana sorarsanız kadınlar hâlâ en çok marjinalize edilen grup.”

Pop ikonu ‘Yeni Madonna’ olarak adlandırılmasına da katılmıyor: “Yeni Madonna değilim çünkü ben şu anda ‘yeni eski Madonna’yım.” Madonna Out Dergisi için siyah beyaz pozlar verdi.