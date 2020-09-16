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Kültür-Sanat

Madonna, kendi hayat hikâyesini yazıp yönetecek

16 Eylül 2020 10:32

Şarkıcı Madonna, kendi hayat hikâyesini anlatan filmi yazıp yönetecek. Ünlü şarkıcı filmin odak noktasının müzik olacağını söyledi. 

Madonna, otobiyografi filmini Oscar ödüllü Diablo Cody ile birlikte yazacak. Filmiyle ilgili açıklama yapan 62 yaşındaki ünlü şarkıcı, 'Hayatın beni sanatçı, müzisyen, dansçı, hayatta kendine yol çizmeye çalışan bir insan olarak götürdüğü yolculuğu anlatmak istiyorum. Bu filmin odak noktası müzik olacak. Müzik her zaman beni canlı tutan şey oldu' dedi. 

Madonna, filmde ilk kez kendisinden duyulacak anılara yer vereceğini söyledi. 
 
Filmin çıkış tarihi ve ekibine dair henüz detaylar verilmedi. 

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