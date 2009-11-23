Madonna iltifatı ruhumu okşadı

Son film “Serseri Mayınlar”ın montajında olduğu için söyleşiyi daha sonra internetten izlediğini belirten Ferzan Özpetek, telefonunun kilitlendiğini ve tüm arkadaşlarının Madonna’nın iltifatı için kendisini kutladığını açıkladı. Birkaç yıl önce dostlarıyla evinde yemek masasındayken RAİ televizyonunda yayınlanan haberlerde yine Madonna’nın kendisini “İtalya’da beğendiğim en iyi yönetmen” olarak göstermesini heyecanla izlediğini hatırlatan Özpetek şunları söyledi: “Kim iltifatlardan hoşlanmaz? Bunlar profesyonel yaşamın güzellikleri. Dahası Madonna konseri için Roma’ya geldiğinde benim yapımcım Tilda Corsi’ye de ‘Karşı Pencere’ ve ‘Kutsal Yürek’ filmlerini seyrettiğini ve benim tarzımı çok beğendiğini söylemiş. İtalyan Sineması denince Marcello Mastroianni’den söz ediyor. Sonra da benim için ‘O bir dahi’ diyor. Aslında benim gibi bir yabancı yönetmeni İtalyan gibi görmesi ve hoş yorumlar yapması şaşırtıcı ancak yine de ruhumu çok okşadı. Şevk veren bir iltifat.”