Madonna, Hillary Clinton için soyundu!

Madonna ve ünlü şarkıcı Katy Perry, Demokrat Parti başkan adayı Hillary Clinton için soyundu.

Sputnik’te yer alan habere göre, ABD’de başkanlık seçimleri için zaman daralırken ünlü isimler birbiri ardına Demokratların adayı Clinton’a destek verdiklerini açıklıyor. Üstelik Clinton için oy isterken dikkatleri üzerlerine çekmek için de bir hayli çaba harcıyor.

Bu durumun son örneği popun kraliçesi Madonna oldu. Madonna Twitter hesabından paylaştığı bir mesajda Clinton’a destek için bir video hazırlayan Kanadalı şarkıcı Katy Perry’nin ‘yanında olduğunu’ duyurdu.

Madonna ABD bayraklarıyla süslediği mesajında “Katy Perry’le birlikte çıplak şekilde oy vereceğim. Oylar Hillary’e. Hillary elimizdekilerin en iyisi” diye yazdı.

Perry, dün Twitter hesabından bir video paylaşmış ve takipçilerine Clinton’a oy verme çağrısında bulunmuştu. Perry, videoda Clinton için sandık başına çıplak giden ve polis tarafından gözaltına alınan bir kadını canlandırmıştı.

Aynı videodan iki kareyi de Instagram hesabından paylaşan Perry, “Yarın vücudumu dünyayı değiştirmeye yardım etmek için bir tık tuzağı olarak kullanacağım” diye yazmıştı.

Öte yandan Madonna ve Perry Clinton için şimdiden soyunsa da ABD’lilere oy vermeleri için çağrı yapan ABD’li oyuncular da oyuncu arkadaşları Mark Ruffalo’nun gelecek filminde soyunacağı sözünü vermişti.