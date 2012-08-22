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Madonna denize kıyafetleriyle girdi!

Sahnede giydiği seksi kostümleriyle adından söz ettiren Madonna, bu kez denize girerken tercih ettiği kıyafetle gündem yarattı

22 Ağustos 2012 14:24

Güney Fransa sahillerinde kızı Lourdes ve sevgilisi Brahim Zabat’la birlikte denize giren Madonna, ayağında spor ayakkabıları ve kafasında şapkasıyla yüzerek herkesi şaşırttı.

Uzun kollu bir üst, uzun şort, spor ayakkabı ve şapkayla denize giren ünlü şarkıcı,meraklı gözlere aldırmadan dakikalarca yüzdü.
 
Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, Madonna’nın pazar günü MDNA turnesi kapsamında Fransa’nın güneyinde denize kıyafetle girmesi görenleri şaşırttı. Nice kentinde konser veren ünlü şarkıcı, kızı Lourdes ve erkek arkadaşı Brahim Zabat’la birlikte denize girdi. Madonna uzun kollu bir üst, dizine kadar bir şort ve şapkayla yüzmeyi tercih etti. Ünlü şarkıcının mayo yerine beyaz renkli spor kıyafetleri tercih etmesi merak konusu oldu.

Bu arada Madonna dünya turnesi kapsamında İsviçre’nin Zürih kentinde verdiği konserde hem kendi hayal kırıklığına uğradı hem de hayranlarını hüsrana uğrattı. Konser için kiralanan 40 bin kişilik stadyuma en fazla 20 bin kişi geldi. 2008 yılında yine Zürih’te verdiği konsere 74 bin bilet satılan Madonna, söz konusu konserinde de izleyenleri hayal kırıklığına uğratmıştı. Sahne performansı hayranları ve müzik otoriteleri tarafından beğenilmeyen Madonna, Zürih’te yine umduğunu bulamadı.

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