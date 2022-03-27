Madonna'dan NFT yatırımı: 'Sıkılmış Maymun'a 570 bin dolar

Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Madonna da sanal dünyadaki NFT dünyasına girdi. Madonna, son dönemde birçok ünlü ismin satın aldığı Bored Ape (Sıkılmış Maymun) NFT’lerine 570 bin dolar ödediğini duyurdu.

Instagram ve Twitter hesabı üzerinden, "Bored Ape Yacht Club" isimli koleksiyona ödeme yaptığını söyleyen Madonna, "Sonunda Metaverse’e girdim. Kendime ait bir Maymun’um var! Ona ne isim vermeliyim" paylaşımını yaptı.

NFT nedir?

NFT’nin açılımı Non-fungible token, Türkçe karşılığı ise değiştirilemez para-çip. Ethereum blok zincirinin bir parçası olan NFT’leri dijital eserlere sahip olmak için bir tür sertifika gibi düşünebilirsiniz. NFT'ler, dijital sanat eserlerini ve diğer koleksiyonları, blok zincirinde ticareti kolay, türünün tek örneği, doğrulanabilir varlıklara dönüştürür. NFT alışverişler blok zinciri teknolojisi üzerinden kayıt altına alınıyor. Bu blok zincirleri, içindeki verilerin değiştirilememesini sağlayacak şekilde şifrelenmiştir. Bu dijital varlıklar silinemezler, kopyalanamaz veya benzer bir varlıkla eşitlenemezler, çünkü her NFT varlığı kendi başına benzersizdir.