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Madonna'dan NFT yatırımı: 'Sıkılmış Maymun'a 570 bin dolar

"Sonunda Metaverse’e girdim; kendime ait bir Maymun’um var!"

27 Mart 2022 22:18

ABD'li şarkıcı Madonna da NFT dünyasına girdi. Yıldız şarkıcı, 570 bin dolarlık NFT yatırımı yaptığını duyurdu. Daha önce Justin Bieber, Paris Hilton ve Eminem de aynı koleksiyondan parça satın alan isimler arasındaydı.

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