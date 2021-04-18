Madonna'dan ABD'de silah kontrolü için çağrı: Yeni bir aşı, hayat kurtarır

Şarkıcı Madonna, ABD'de son haftalarda yaşanan silah kaynaklı ölümlerden sonra silah kontrolünün "yeni aşı" olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

The Independent'ta yer alan habere göre, ABD'de son haftalarda meydana gelen iki ölümün ardından polis ve silah kontrol reformu için çağrılar ve protestolar sürüyor.

Şarkıcı Madonna'da kendisinin pembe bir duvar önündeki fotoğrafını paylaşarak "ŞimdiSilahKontrolü", "UyanAmerika" etiketlerini yazdı.

Madonna, paylaşımın altına "Yeni bir aşı var! Adı da SİLAH KONTROLÜ! Zorunlu olmalı. Hayat kurtarır" yazdı.

İkinci bir paylaşım yapan Madonna, "Adam Toledo 13 yaşındaydı, Daunte Wright ise 20. Onları öldüren polis memurları yalnızca insan öldürme suçuyla yargılanıyor. Bu delilik. Korkunç. Toplumumuzda normalleşti. Evet insanları insanlar öldürür, silahlar değil. Ancak büyük bir çoğunluk bilgili değil ve silah almak çok kolay"