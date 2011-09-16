Madonna 'Bütün ülkenin ırzına geçti'

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Berluconi taraftarları kızdı



" Madonna, skandallarıyla gündemden düşmeyen İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hakkında sert açıklamalarda bulundu.İtalyan haftalık magazin dergisi Oggi'ye konuşan İtalyan asıllı Amerikalı şarkıcı, dört dönemdir iktidarda bulunan Berlusconi'nin İtalya'yı yönetecek kapasitede olmadığını söylerken, İngiliz ekonomi ve politika dergisi The Economist'in temmuz sayısına attığı başlığın her şeyi anlamak için yeterli olacağını belirtiyor. Derginin kapağında Berlusconi için 'Bütün ülkeye tecavüz eden adam' ifadesi kullanılmıştı.Milliyet gazetesinde yer alan haber göre, İtalya'ya bu sefer filmi W.E'nin tanıtımı için geldiğini söyleyen Madonna, filmin tanıtım turu bittikten sonra buraya sadece politika konuşmak için döneceğini açıkladı.Öte yandan pop yıldızının açıklamaları Berlusconi taraftarlarını şimdiden rahatsız etmişe benziyor. Başbakanlık Aile İlişkilerinden Sorumlu Müsteşarı ve aynı zamanda Silvio Berlusconi'nin sağ kolu olan Carlo Giovanardi, Madonna'nın yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi. Müsteşar Giovanardi, İtalyan halkının 'dolar milyarderi şımarık bir kadının' açıklamalarından etkilenmeyeceğini söyledi.