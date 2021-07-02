Madımak Katliamı'nda yaşamını yitirenler Ankara'da anıldı

Madımak Katliamı'nın 28.yılında 33 aydın Ankara'da anıldı. Mimarlar Odası önündeki anmada konuşan Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) Başkanı Mustafa Karabudak, “Üç katil Almanya'dadır ve adresleri bellidir. Ancak katliam sanığı olarak haklarında kırmızı bülten çıkartılmadığı için yakalanıp iade edilmemektedir” dedi.

Sivas'taki Madımak Oteli'nde 2 Temmuz 1993 tarihinde yakılarak öldürülen 33 aydın Ankara'da anıldı.

Madımak Müze Komitesi, HDP, Türkiye İşçi Partisi, Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi ve Yeşil Sol Parti Ankara il örgütleri, İnsan Hakları Derneği ve DAD Ankara şubeleri, 78'liler Girişimi gibi birçok kurumun ortak düzenlediği anma, Mimarlar Odası önünde yapıldı.

Anmada, katılımcı kurumlar adına yapılan ortak açıklamayı, DAD Ankara Şube Başkanı Mustafa Karabudak okudu.

Karabudak, 28 yıl önce gerçekleşen bu acı olayın faillerinin halen ceza almadığına dikkat çekerek, “Bugün 2 Temmuz, katliamının üzerinden 28 yıl geçti, 2012 yılında Madımak ana davası zaman aşımına uğratılarak kapatılmıştır. Gelinen süreç firari üç katil yakalanmadığı için onlar üzerinden devam etmektedir” dedi.

"Üç katil Almanya'da ve adresleri belli"

Karabudak, katliamın faillerinin belli olduğunu ve Almanya’da bulunduğunu belirterek, “Üç katil Almanya'dadır ve adresleri bellidir. Ancak katliam sanığı olarak haklarında kırmızı bülten çıkartılmadığı için yakalanıp iade edilmemektedir” diye konuştu.

Katliamda Hollanda vatandaşı Carinna Cuanna’nın da hayatını kaybettiğini anımsatan Karabudak, şu bilgiyi verdi:

“Katliamdan bir gün sonra Carinna Cuanna'nın cenazesini alıp ülkesine götüren ailesi ve Hollanda devleti, o günden bugüne ne davanın seyrini takip etmiş, ne mahkemeye katılmış, ne müşteki olmuştur. Madımak şehit aileleri yıllardır Hollanda devletini ve aileyi davaya sahip çıkmaya çağırmışlardır. Bu çabaları sonuç vermiş ve 20 Ocak 2021 tarihindeki Madımak duruşmasına elçilik kanalıyla gözlemci olarak katılıp sürece dahil olacaklarını bildirmişlerdir.”

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