Babacan: Madımak Katliamı’nı hatırlayacağız ki bir daha yaşanmasın; Türkiye’nin alnına bu kara lekeyi sürenleri lanetliyorum

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sivas Katliamı'nın 28.yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Madımak Katliamı’nı hatırlayacağız ki bir daha yaşanmasın. Türkiye’nin alnına bu kara lekeyi sürenleri lanetliyorum." dedi.

Babacan’ın mesajı şöyle: "Madımak Katliamı’nı hatırlayacağız ki bir daha yaşanmasın. Daima adaletin ve hakikatin yanında yer alacağız ki çocuklarımız hiçbir husumetin içine doğmasın. Madımak’ta katledilen 35 insanımızı saygıyla anıyorum. Türkiye’nin alnına bu kara lekeyi sürenleri lanetliyorum." Sivas Madımak Oteli’nde 2 Temmuz 1993’te gerçekleştirilen ve aralarında aydınların da bulunduğu 35 kişinin yaşamını yitirmişti.