Saadet Partisi'nden Madımak Katliamı videosu; Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı

Görüntülerde katliamın yaşandığı dönem Sivas Belediye Başkanı olan Karamollaoğlu'nun Madımak Oteli'nin etrafında toplanan saldırganlara, "Şimdi sizden abiniz olarak, belediye başkanınız olarak rica ediyorum. Bana karşı en ufak saygı, sevgi duyan kardeşlerimden rica ediyorum. Lütfen şu noktadan itibaren sukünetle dağılalım" dediği anlar yer aldı.

Sivas Madımak Oteli’nde 2 Temmuz 1993’te gerçekleştirilen ve aralarında aydınlarla sanatçıların da bulunduğu 35 kişinin yaşamını yitirmişti.