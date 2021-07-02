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Saadet Partisi'nden Madımak Katliamı videosu; Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar yer aldı

02 Temmuz 2021 11:51

Saadet Partisi Sivas'ta Madımak Otel'de yaşanan katliamın yıldönümünde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği görüntülerin olduğu bir video paylaştı.

Görüntülerde katliamın yaşandığı dönem Sivas Belediye Başkanı olan Karamollaoğlu'nun Madımak Oteli'nin etrafında toplanan saldırganlara, "Şimdi sizden abiniz olarak, belediye başkanınız olarak rica ediyorum. Bana karşı en ufak saygı, sevgi duyan kardeşlerimden rica ediyorum. Lütfen şu noktadan itibaren sukünetle dağılalım" dediği anlar yer aldı.

Sivas Madımak Oteli’nde 2 Temmuz 1993’te gerçekleştirilen ve aralarında aydınlarla sanatçıların da bulunduğu 35 kişinin yaşamını yitirmişti.

 

Saadet PartisiMadımak OtelMadımak KatliamıKaramollaoğlu'nun saldırganlara seslendiği anlar

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