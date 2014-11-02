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Madende mahsur kalan işçiler için çalışma sürüyor

Karaman'ın Ermenek ilçesinde mahsur kalan 18 işçinin kurtarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor

02 Kasım 2014 01:17

AFAD, Ermenek'te kömür ocağında işçilerin mahsur kalmasına ilişkin çalışmaların 637 kişilik ekip, 2 uçak, 3 helikopter ve 138 araçla aralıksız devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Ermenek'teki maden ocağında yaşanan su baskının ardından, onlarca kamu kurumu ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşu, Başbakanlık AFAD koordinasyonunda, imkanlarını mahsur kalan madenciler için seferber etti.

Mahsur kalan madencilerin aileleri ile sahada görevli personelin dinlenmesi ve barınması için tesisler oluşturuldu. AFAD ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın psikososyal destek ekipleri, kömür ocağında mahsur kalan madencilerin çocukları için çeşitli etkinlikler düzenliyor, ailelere destek oluyor. Çocuklar için bölgede oyun çadırı kuruldu.

Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek ve çalışma alanının güvenli bir hale dönüştürülmesi için su çekildikten sonra çamur ve moloz tahliye ediliyor, gerekli tahkimat çalışması yapılıyor. Alan temizlendikçe pompalar aşamalı bir şekilde daha aşağıya indiriliyor.

Gece gündüz, aralıksız devam eden çalışmalar, 637 kişilik ekip ile 2 uçak, 3 helikopter ve 138 araçla sürüyor. Çalışmalar için çok sayıda motopomp, jeneratör, çamur pompası, arazöz, hidrosap, sondaj aracı, seyyar aydınlatma cihazı, çadır, battaniye ve uyku tulumu, seyyar mutfak, mobil yatakhane, kumanya ve içecek sevk edildi. Çalışmalar sırasında kesintisiz iletişim sağlanması için 8 mobil baz istasyonu kuruldu.

 

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