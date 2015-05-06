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Yaşam

Madenciler için ferdi kaza sigortası zorunluluğu

Sigortanın teminatları sakatlanma ve ölüm halinde kişi başına 150 bin TL olarak belirlendi

06 Mayıs 2015 14:33

Yerüstü ve yer altı kömür madenciliği faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere, buralarda üretimde çalışan personeli kazalara karşı sigortalama zorunluluğu getirildi. Sigortanın teminatları sakatlanma ve ölüm halinde kişi başına 150 bin TL olarak belirlendi. Net prim ise 700 TL olacak.

İşletmeler kömür madenciliğiyle uğraşan personeli kazalara karşı sigortalamaya zorunlu olacak. Resmi gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Hazine Müsteşarlığı tebliğine göre, yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek kazalar sonucu tesislerinde istihdam ettikleri, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli için sigorta poliçesi yaptırmak zorunda olacaklar.

 

Ölürse yakınları 150 bin lira alacak

 

Reuters’in haberine göre, sigortanın teminatları sakatlanma ve ölüm halinde kişi başına 150,000 TL olarak belirlendi. Net prim ise 700 TL olacak. Sigorta konusu işletmelerde gerçekleşen kazalarda sakatlanma ve ölüm teminatları için ayrı ayrı olmak üzere kaza başına 1.5 milyon TL'yi aşan hasar ilgili sigorta şirketlerince Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi'ne zorunlu olarak reasüre edilecek. Söz konusu zorunlu reasürans limitine kadar olan hasarlar için ilgili sigorta şirketlerince isteğe bağlı olarak reasürans koruması temin edilebilecek.

 

10 kişiyi aşan işletmelerde geçerli

 

Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi, ilgili reasürans priminin zamanında Hazine Müsteşarlığı'nın hesabına aktarılmasından ve uygulamanın takibinden sorumlu olacak. Öngörülen zorunlu reasürans 10 kişiyi aşan üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personele sahip işletmeler için geçerli olacak.

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