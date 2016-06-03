Madenciye en az iki asgari ücret uygulaması, işveren engeline takılıyor

Soma maden faciasının ardından yapılan yasal düzenleme ile madencilere gelen en az iki asgari ücret zorunluluğunu işverenler uygulamıyor.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; maliyetlerin yükseldiğini gerekçe gösteren işverenler son bir buçuk yılda 4 bin işçiyi çıkardı. Zonguldak'ta özellikle küçük işletmelerde bankaya yatırılan iki asgari ücretin bir bölümünün işçiden geri alındığı ve kimi işverenlerin de yol ve yemek parasını maaşa dahil olarak gösterdikleri iddiası bulunuyor.

Zonguldak merkezli Genel Maden-İş Sendikası Başkanı Ahmet Demirci küçük işletmelerde bu tür yollara başvurulduğunu söyleyerek; “Yol ve yemek parası vermiyorlar. Bu işçilerin cebinden çıkıyor. Küçük işletmelerde iki asgari ücretin bir bölümünün elden geri alındığını bizler de duyuyoruz.” dedi.

Tek geçim kaynağı maden

Zonguldak’ta madenlerden başka geçim kaynağı olmadığına dikkat çeken Demirci, “Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan (TTK) başka fabrikamız yok: TTK’de 5 bine yakın işçi açığı var. TTK’nin ilk etapta 3 bin 200 işçi talebi var. İlk önce bunlar alınsın. Daha sonra 5 bine tamamlansın. Üretim artırılarak Zonguldak’ın ayağa kaldırılması lazım” dedi.

Türkiye’nin yurtdışından kömür almaktan da kurtarılması gerektiğini vurgulayan Demirci, “25 milyon ton taşkömürüne ihtiyaç var. Biz sadece 2 milyon tonu üretebiliyoruz. 23 milyon tonu dışarıdan alıyoruz” dedi.