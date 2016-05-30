18 işçinin öldüğü Ermenek'te çalışan 75 madenci 4 aydır maaş alamıyor

Zonguldak’ta madencilerin 4 aydır maaşlarını alamadıkları için açlık grevi ve ocaktan çıkmama eylemlerini dün bitirmesinin ardından bir başka madenci eylemi Ermenek’te başladı. 2014 yılı Ekim ayında 18 işçinin yaşamını yitirdiği Ermenek Cenne Linyit Kömürü Şirketi’ne ait 3 numaralı kömür ocağında çalışan 75 işçi, 4 aydır ücretleri ödenmediği için iş bıraktı. İşçiler, sorunun çözülmemesi halinde Zonguldak’taki madenciler gibi ocağa girip çıkmamayı düşündüklerini duyurdu.

Evrensel’de yer alan habere göre, işçiler, 3 gün işe gelmedikleri zaman iş akitleri sonlandırılacağı için maden ocağının önünde toplandıklarını dile getirdi. İşçiler adına konuşan Mehmet Davarcı, 4 aydan bu yana ücret alamadıklarını, bugüne kadar geçimlerini sürdürmeye çalıştıklarını ancak ekonomik olarak dayanacak güçleri kalmadığı için iş bırakma kararı aldıklarını belirtti.

"Dayanacak gücümüz kalmadı

Davarcı, şunları söyledi: “Patronlarımız bu zamana kadar çıkan kömürü satamadıklarını ve para kazamadıklarını söylüyorlardı. Biz de idare ediyorduk. Ama dayanacak gücümüz kalmadı. Ev kiramızı ödeyemiyoruz. Bakkala borçlarımız birikti. Bizimle ilgilenen kimse yok. İşletme yetkilileri maaşımızı isteğimiz zaman ‘Paramız olduğunda yatıracağız’ deyip çekip gidiyorlar. Kömür satamadıklarını söyleyerek maaşlarımızı vermiyor. Bu işe bir çözüm bulunmasını istiyoruz.”

Gerekirse ocağa gireriz

Biriken 4 aylık ücretlerini alıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini dile getiren işçi temsilcisi Davarcı, “Gerekirse Zonguldak’taki madenci arkadaşlarımız gibi ocağın içerisine girip çıkmamayı düşünüyoruz” dedi. Bireysel kredi borçlarının bulunduğunu, ev kiralarını ödeyemediklerini ve borçlarının biriktiğini dile getiren diğer işçiler de yetkililerin bir an önce sorunlarının çözümü için yardım etmesini istedi.

"Soma’da da aynısını yaptılar"

301 madencinin can verdiği ve Türkiye tarihinin en çok ölümlü iş cinayeti olan Soma katliamının ardından da aynı sorunlar yaşandı. Katliamın yaşandığı ocağı kamulaştırmayan hükümet, 2850 madencinin işten atılmasına göz yumdu. İşten atılan madencilerin tazminatları ise T. Maden-İş ile patron arasında yapılan gizli protokolle 24 taksite bölündü.