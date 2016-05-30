T24 LogoT24 Logo
Sosyal Güvenlik

18 işçinin öldüğü Ermenek'te çalışan 75 madenci 4 aydır maaş alamıyor

İşçiler, sorunun çözülmezse Zonguldak’taki madenciler gibi ocağa girip çıkmamayı düşündüklerini duyurdu

30 Mayıs 2016 17:12

Zonguldak’ta madencilerin 4 aydır maaşlarını alamadıkları için açlık grevi ve ocaktan çıkmama eylemlerini dün bitirmesinin ardından bir başka madenci eylemi Ermenek’te başladı. 2014 yılı Ekim ayında 18 işçinin yaşamını yitirdiği Ermenek Cenne Linyit Kömürü Şirketi’ne ait 3 numaralı kömür ocağında çalışan 75 işçi, 4 aydır ücretleri ödenmediği için iş bıraktı. İşçiler, sorunun çözülmemesi halinde Zonguldak’taki madenciler gibi ocağa girip çıkmamayı düşündüklerini duyurdu.

Evrensel’de yer alan habere göre, işçiler, 3 gün işe gelmedikleri zaman iş akitleri sonlandırılacağı için maden ocağının önünde toplandıklarını dile getirdi. İşçiler adına konuşan Mehmet Davarcı, 4 aydan bu yana ücret alamadıklarını, bugüne kadar geçimlerini sürdürmeye çalıştıklarını ancak ekonomik olarak dayanacak güçleri kalmadığı için iş bırakma kararı aldıklarını belirtti.

 

"Dayanacak gücümüz kalmadı

 

Davarcı, şunları söyledi: “Patronlarımız bu zamana kadar çıkan kömürü satamadıklarını ve para kazamadıklarını söylüyorlardı. Biz de idare ediyorduk. Ama dayanacak gücümüz kalmadı. Ev kiramızı ödeyemiyoruz. Bakkala borçlarımız birikti. Bizimle ilgilenen kimse yok. İşletme yetkilileri maaşımızı isteğimiz zaman ‘Paramız olduğunda yatıracağız’ deyip çekip gidiyorlar. Kömür satamadıklarını söyleyerek maaşlarımızı vermiyor. Bu işe bir çözüm bulunmasını istiyoruz.”

 

Gerekirse ocağa gireriz

 

Biriken 4 aylık ücretlerini alıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini  dile getiren işçi temsilcisi Davarcı, “Gerekirse Zonguldak’taki madenci arkadaşlarımız gibi ocağın içerisine girip çıkmamayı düşünüyoruz” dedi. Bireysel kredi borçlarının bulunduğunu, ev kiralarını ödeyemediklerini ve borçlarının biriktiğini dile getiren diğer işçiler de yetkililerin bir an önce sorunlarının çözümü için yardım etmesini istedi.

 

"Soma’da da aynısını yaptılar"

 

301 madencinin can verdiği ve Türkiye tarihinin en çok ölümlü iş cinayeti olan Soma katliamının ardından da aynı sorunlar yaşandı. Katliamın yaşandığı ocağı kamulaştırmayan hükümet, 2850 madencinin işten atılmasına göz yumdu. İşten atılan madencilerin tazminatları ise T. Maden-İş ile patron arasında yapılan gizli protokolle 24 taksite bölündü.

ETİKETLER

ErmenekZonguldakmadenciCenne Linyit Kömürü Şirketimaaş

İlgili Haberler

Zonguldak'ta yer altındaki madencilerin açlık grevi sona erdi

Kontrollü patlamayla kendilerini madene kapatan işçiler 11 gündür açlık grevindeydi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24