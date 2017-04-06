Madencilerden Enerji Bakanı'na 'rödovans' tepkisi: Soma'daki sistemi Zonguldak'a getirmek istiyor!

Referandum çalışması kapsamında Zonguldak'da bulunduğu sırada "İşçi alınsın, üretim artsın" diye seslenen madencilere karşı çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik tepkilerin büyüdüğü belirtildi. Türkiye Taşkömürü Kurumundaki (TTK) işçi sayısının hızla düştüğüne işaret eden işçiler, Zonguldak’a 301 madencinin can verdiği Soma’daki koşulların getirilmek istendiğini savundular. Enerji Bakanı’nın özelleştirme anlamına gelen rödovansla ilgili çalışma başlattıkları açıklaması işçilerin endişesini doğrularken, işçiler sendikaları "GMİS’i iktidarın güdümünden çıkarak mücadele etmeye" çağırdı.

Evrensel gazetesinden Vedat Yalvaç'ın haberine göre, Erdoğan'ın "3 bin-3 bin 500 kişiyi buraya alan benim" sözlerine atıfta bulanan bir işçi, "Kendileri iktidara geldiği zaman 3 bin-3 bin 500 işçi alındı ne güzel. O zaman ki mevcut sayı 15 bin civarında şu an da ise 8 binin altına düşmüş. Bunları hiç mi görmüyorlar? Dışarıdakine 3 bin işçi aldım üretim artmadı. O zaman kardeşim aldığın zaman ki üretime bak" dedi.

"Amaç Soma'daki sistemi burada uygulamak"

Zonguldak’ın göç veren il haline geldiğine dikkat çeken 30 yıllık bir maden işçisi de, "İŞKUR’a kayıtlı çok ciddi bir işsiz sayısı da var. 2006’da bir kere işçi alındı. TTK zarar ediyor diyorlar da sormak lazım kim yüzünden zarar ediyor. Ben 15 senedir buraya 3 tane bürokrat atadım, genel müdür atadım’ diyen yok" diye konuştu. Hükümetin TTK’yi özelleştirmeyi amaçladığını söyleyen işçi, devam etti: “Soma’da uyguladıkları sistemi TTK’ye uygulamak istiyorlar.”

"Mitinge katılımı arttırmak için..."

TTK’nin mitinge katılımı artırmak için yangın yer altında yapılacak yangın tatbikatının mitingin yapıldığı güne denk getirildiğini iddia eden bir başka maden işçisi, "Kurum yöneticileri ve sendikacılar Cumhurbaşkanını bir havaya sokup işçi aldırmayı planlıyorlardı. Mitingin yapılacağı gün yer altı yangın tatbikatı uygulandı ve işçiler mitinge gitsin diye saat 13.00’te ocaklarda çalışma durduruldu" dedi.

Buna tepki gösteren işçi "Herkesin kendine göre bir siyasi görüşü var. Madem öyle hepsine eşit davranacaklar. CHP geldiyse CHP’ye, MHP ve HDP geldiyse onlara da götürecek. Niye götürmüyorsun onlara. Sadece AK Parti geldi onun peşine götür işçiyi. Göreve geldikleri günden beri mevcut siyasi iktidarın, bölge milletvekillerinin peşinden koşmak dışında yaptıkları hiçbir şey yok. Sonunda mevcut iktidardan herhangi bir destek ya da yardım alınamayacağını kendileri de gördü" dedi.

Erdoğan'dan madencilere tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı dinlemeye gelen maden işçileri ve Genel Maden İşçileri Sendikası yönetimi “İşçi alınsın, üretim artsın” diye slogan atmış, Erdoğan da bu slogana tepki göstermişti: "Bir de eleman almakla üretim artmıyor. Biz her şeyi düşünürken, ülkenin menfaatini de düşüneceğiz. Olayı bazı fitne unsurlarının araya girmesiyle slogana dönüştürmeyeceğiz. Hep birlikte ekmek sahibi olacağız. Buraya 3 bin -3 bin 500 işçi alan benim. Bana slogan atmayın, bunu başkalarına yapın."

Bu sözler AKP milletvekilleri ve il yönetiminin günlerdir “Cumhurbaşkanı işçi sözü verebilir” şeklinde yorumlanan açıklamalarını da boşa çıkardığını yorumuna sebep oldu.