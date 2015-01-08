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Kültür-Sanat

Madenci Grevi'ni anlatan 'Pride' filmine sansür mü uygulandı?

İngiltere'deki Madenci Grevi'ne destek veren eşcinselleri anlatan filme CBS kanalı tarafından sansür uygulandığı iddia edildi

08 Ocak 2015 18:36

İngiltere’de Margaret Thatcher hükümetinin ekonomik politikalarına karşı direnişin sembolü olan 1984 Madenci Grevi’ni ve eyleme destek veren LGBT’lilerin hikâyesini anlatan Pride filminin, ABD’de sansüre uğradığı iddia edildi. Avrupalı geyler için haber yayınlayan Pink News sitesi, DVD kapağında LGBT pankartı açan grubun arkasındaki “Lesbians&Gays Support The Miners/ Lezbiyen ve Gay’ler Madencileri Destekliyor” yazılı pankartın fotoğraftan silindiğini belirtti.

Taraf'ta yer alan habere göre, sansür filmin Sony ile birlikte DVD dağıtımını yapan CBS tarafından yapıldı. CBS tarafından Pink News’a yapılan açıklamada, DVD kapağındaki değişikliği yeni fark ettiklerini, ancak fotoğrafın web sitesinde aylardır olduğu gibi yayınlandığı” kaydedildi.

 

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