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Soma'daki maden ocağının girişi tuğla ile kapatılıyor

Manisa Soma’da 301 işçinin hayatını kaybettiği madenin giriş kapılarına duvar örülüyor

18 Mayıs 2014 18:06

Soma’daki maden faciasının altıncı gününde maden ocağı, arama kurtarma çalışmalarının dün sona ermesinin ardından bu sabah itibarıyla görevliler dışında tümüyle boşaltıldı.

Madene giriş çıkışlar jandarma tarafından tamamen kapatılırken, devam eden adli ve idari soruşturma için maden sahasında hazırlıklar sürüyor. Yangının devam ettiği madenin kuzey batı kesimindeki 2 ocak ağzının tuğlayla örülmeye başlandığı görüldü.

Önder Aydın  ve Yusuf Böyük’ün İHA’da yer alan haberine göre, İş Teftiş Kurulu Başkanlığının aldığı kararla tüm madencilik faaliyetlerinin durdurulduğu sahada, facianın nedenini ortaya koyacak deliller aynı kalmak koşuluyla yangının yol açtığı tahribatın giderilmesi için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. Madenin giriş kapısı ise naylonlarla kapatıldı. Naylonların neden çekildiği konusunda herhangi bir bilgi verilmezken, adli ve idari soruşturma için yapıldığı tahmin ediliyor. 

 

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