Maden ocağını eğlence parkı yaptılar



Galler'in kuzeyi, Snowdonia Milli Parkı yakınlarındaki güzel köyler ve eşsiz doğa birçok turist için oldukça cazip yerler. Ancak bu eski maden ocağında, alışılmışın dışında bir tesis yer alıyor. Dünyanın en büyük yeraltı trambolini...

Llechwedd maden ocağındaki yeni eğlence parkının adı Bounce Below. Trambolin’e ulaşmak için ziyaretçilerin öncelikle güvenlik kıyafetlerini giymeleri gerekiyor. Herkesin beklentileri oldukça farklı;

Artık dönüş yok. Madende yapılan kısa bir tren yolculuğunun ardından ziyaretçiler trambolinlere ulaşıyor.

Benzersiz bir tesis

Kaydıraklarla birbirine bağlanmış üç trambolin alanı. Mağara, 60 metre uzunluğunda ve 35 metre yüksekliğinde. Tesisi, eğlence sporları deneyimi olan yerli bir şirket işletiyor.

Zip World Müdürü Sean Taylor: "Bu konsepti birçok insan birlikte geliştirdi. Benzersiz bir şey yapmak istedik. Ve sanırım bunu yaptık da. Dünyanın ilk yer altı trambolini. Ayrıca bütün yıl kullanılabilecek, her hava şartına uygun bir yer arıyorduk. Yıl boyunca burada ısı değişmiyor."

Sekiz derece olmasına karşın tesiste kimse üşümüyor. Ziyaretçiler bir saat ağların üzerinde eğlenebiliyor. Bir turun bedeli ortalama 30 Euro.

Maden ocağının 100 yıl önceki hali... Eskiden Kuzey Galler Bölgesi’nde 17 bin maden işçisi çalışıyordu. Sanayileşmeyle ve yeni malzemelerin kullanılmaya başlamasıyla kayağan taşı madeninde iş azalmaya başladı...

Son altı ay içinde mağaranın eğlence parkına dönüştürülebilmesi için 300 ton moloz çıkarıldı ve bir göl kurutuldu.

Teknik Müdür Nick Moriarty: "Trambolin çok sağlam. 100 kişi birlikte zıplayabiliyor. 200 kancanın her biri 5 ton ağırlık çekebiliyor."

'Gizli proje'nin ayrıntıları

Mağara trambolini şirketin ilk büyük orijinal buluşu değil. Birkaç kilometre mesafedeki Snowdonia Milli Parkı'nda bir yıl önce dünyanın en uzun hava kaydırağı (teleferik) işletmeye açıldı.

1750 metre uzunluğundaki çelik halatın çektiği kaydırakla bölgenin eşsiz güzellikte manzarası seyredilebiliyor. Şirket şimdi yeni bir proje daha hazırlıyor.

Sean Taylor: "Oldukça gizli bir proje bu. Sizden önce kimseye bu projeden bahsetmemiştik. Adı Zip Below olacak. Yerin altından giden bir hava kaydırağı olacak. Bilgisayarla buz saçağı, şelale heyelan ve ateş animasyonları yansıtılacak. Bir buçuk saat adeta dağlar arasında uçulacak. Dünyada benzeri olmayacak."