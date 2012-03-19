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Yaşam

Maden ocağında zehirlenme: 2 kişi hayatını kaybettti

Suluova'ya bağlı Kolay köyünde bir maden şirketine ait kömür ocağında metan gazının etkilen 2 kişi öldü

19 Mart 2012 16:01

 

 
T24 - Amasya'da bir maden ocağında metan gazından etkilenen 3 işçiden 2'si hayatını kaybetti.
 
Suluova'ya bağlı Kolay köyünde bir maden şirketine ait kömür ocağında çalışan işçilerden Mehmet Aslan (29), Ömer Baykuş (24) ve Erhan Bilgili (29) bir anda fenalaştı. 
 
Arkadaşları tarafından çağrılan ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Aslan ile Baykuş, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
 
Durumu ağır olan Bilgili ise Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. İlk belirlemelere göre işçilerin metan gazından zehirlendiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
 

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