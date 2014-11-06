Maden ocağında üzerine kaya düşen işçi öldü

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde krom madeni ocağında üzerine kaya parçası düşen işçilerden Hacı Aygül öldü, Ahmet Şengül ise yaralandı.
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinin Kef Mevkii'nde özel bir şirkete ait krom madeni çıkarılan ocakta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, işçilerin çalıştığı sırada düşen kaya parçasının altında kalan işçilerden Hacı Aygül, olay yerinde öldü, Ahmet Şengül ise yaralandı.
Ahmet Şengül, ambulansla Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.