T24 LogoT24 Logo
Gündem

Maden ocağında üzerine kaya düşen işçi öldü

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde krom madeni ocağında üzerine kaya parçası düşen Hacı Aygül hayatını kaybetti

06 Kasım 2014 22:03

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde krom madeni ocağında üzerine kaya parçası düşen işçilerden Hacı Aygül öldü, Ahmet Şengül ise yaralandı.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinin Kef Mevkii'nde özel bir şirkete ait krom madeni çıkarılan ocakta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, işçilerin çalıştığı sırada düşen kaya parçasının altında kalan işçilerden Hacı Aygül, olay yerinde öldü, Ahmet Şengül ise yaralandı.

Ahmet Şengül, ambulansla Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

ETİKETLER

hacı aygülahmet şengülmadenkromölümişçi

İlgili Haberler

İnşaatlarda ölüm bitmiyor; iki işçi yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ta iki inşaat işçisinden Hüseyin Açıcı'nın başına 12. kattan briket düştü, Seyfi Çil ise asansör boşluğuna düşerek hayatlarını kaybetti

18 madenciyi kurtarma çalışmaları sürüyor; 643 vagon hafriyat çıktı

Madencileri kurtarmak için 50'ye yakın kamu kurumu, özel ve sivil toplum kuruluşu alanda çalışmalarını sürdürüyor

Sendikaların 'kölelik' dediği kiralık işçi dönemi başlıyor

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün veto ettiği 'kiralık işçi' düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanan 2015 hükümet programında yer aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24