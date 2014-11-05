İnşaatlarda ölüm bitmiyor; iki işçi yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ta inşaatta çalışırken 12'nci kattan başına briket düşen Hüseyin Açıcı ve 6'ncı katta kalıp çakarken bastığı suntanın kırılması sonucu asansör boşluğuna düşen 42 yaşındaki Seyfi Çil adlı işçiler yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, dün akşam saatlerinde Şehit Abdullahçavuş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, göre, Hüseyin Açıcı, inşaatta çalışırken 12'nci kattan başına briket düştü.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık görevlilerinin öldüğünü belirlediği Hüseyin Açıcı'nın cesedi, otopsi için Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna götürüldü.



Haydarbey Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, kalıpçı ustası Seyfi Çil, 9 kat yapılacak binanın 6'ncı katındaki asansör boşluğuna kalıp çakarken bastığı suntanın kırılması sonucu zemine düştü.



Ağır yaralanan Çil, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

İki çocuk babası Seyfi Çil, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti ve cesedi otopsi için morga konuldu.

İki işçinin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.