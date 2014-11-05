T24 LogoT24 Logo
Gündem

İnşaatlarda ölüm bitmiyor; iki işçi yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ta iki inşaat işçisinden Hüseyin Açıcı'nın başına 12. kattan briket düştü, Seyfi Çil ise asansör boşluğuna düşerek hayatlarını kaybetti

05 Kasım 2014 22:43

Kahramanmaraş'ta inşaatta çalışırken 12'nci kattan başına briket düşen Hüseyin Açıcı ve 6'ncı katta kalıp çakarken bastığı suntanın kırılması sonucu asansör boşluğuna düşen 42 yaşındaki Seyfi Çil adlı işçiler yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, dün akşam saatlerinde Şehit Abdullahçavuş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, göre, Hüseyin Açıcı, inşaatta çalışırken 12'nci kattan başına briket düştü. 

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık görevlilerinin öldüğünü belirlediği Hüseyin Açıcı'nın cesedi, otopsi için Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Haydarbey Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, kalıpçı ustası Seyfi Çil, 9 kat yapılacak binanın 6'ncı katındaki asansör boşluğuna kalıp çakarken bastığı suntanın kırılması sonucu zemine düştü.

Ağır yaralanan Çil, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. 

İki çocuk babası Seyfi Çil, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti ve cesedi otopsi için morga konuldu.

İki işçinin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

 

ETİKETLER

seyfi çilhüseyin açıcıişçiölümkahramanmaraş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24