Maden işçilerini taşıyan kamyonet devrildi; 4 ölü, 7 yaralı

Isparta'nın Eğirdir İlçesi Akpınar Köyü yakınlarında işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Eğirdir'in Akpınar Köyü yakınlarında meydana geldi. İşçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Eğirdir Kaymakamı Yalçın Yılmaz, bir mermer ocağı yakınlarındaki kaza ihbarının, ilk etapta mermer ocağında göçük olarak algılandığını, sonradan olayın trafik kazası olduğunun ortaya çıktığını söyledi.