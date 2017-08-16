Maden çalışmasına karşı yapılan 'direniş kulübesi'ne ormana zarar veriyor davası!

Cerrattepe'de Cengiz Holding'in maden çalışmalarına karşı direnen Artvinliler'in 245 gün boyunca nöbet tuttukları tahta kulübe hakkında ormana zarar verdiği gerekçesiyle dava açıldı.

Açılan davada mahkemenin istediği bilirkişi raporunda ormanın tahrip edilmediğini ve kulübenin sökülüp takılabilir olduğuna dikkat çekildi.

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan direniş kulübesi ve kendisi hakkında açılan davayı şöyle değerlendirdi:

“Geçen sene siyasi casusluk davası soruşturması açıldı bana. Ne olduğu da belli değil. Artvin savcısı mücadelemizi bildiğinden takipsizlik verdi. Vermese belki de içerdeydim şimdi. Hakkımda açılan 5 dava da sürüyor şu anda"

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Türkiye’nin doğa harikalarından Artvin Cerattepe’de Cengiz Holding’e ait Eti Bakır şirketi maden faaliyetlerine kısa süre önce başlamasının ardından 2 Bin 500 ağaç kesildi. Ağaçlar kesilmeye de devam ediyor. Doğa savunucusu Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan ve 2 kişiye ise Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nün tarafından açılan davada 245 günlük nöbet için Artvin halkıyla yaptıkları tahta kulübenin ormana zarar verdiği iddia ediliyor. Davada mahkemenin istediği bilirkişi raporu geçen günlerde dosyaya konuldu. Bilirkişi, ormanın tahrip edilmediğini ve kulübenin sökülüp takılabilir olduğuna dikkat çekti. Karahan ayrıca Cerattepe’yi korumak için katıldığı eylemler nedeniyle 4 ayrı davada daha yargılanıyor.

Kulübede keşif

Cerattepe’de, Cengiz Holding’in maden çalışmalarına karşı direnen Artvinlilerin 245 gün boyunca nöbet tuttukları kulübe, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından suç unsuru ilan edildi. Müdürlük Karahan ve 2 kişiye “Orman Alanlarının İşgali ve Ormandan Faydalanma” suçunda 15 Nisan 2016 tarihinde dava açarak ormanlık alana zarar verildiğini ileri sürdü. Dava için geçen nisan ayında Cerattepe Bölgesi’nde kulübelerin bulunduğu alanda mahkeme heyeti keşif yaptı. Keşfin ardından bilirkişi heyeti yaşam savunucularının lehine bir rapor hazırladı. Rapora göre “Barakaların bulunduğu yer Kafkasör-Taşlıca yolu Cerattepe yolu ayrımındaki yol kenarındadır. Fiilen orman içi yolu üzerindedir ve bu nedenle hiçbir ağaç kesilmemiş ve orman örtüsü tahrip edilmemiştir. Barakalar sökülebilir niteliktedir” denildi.

300 Spartalı davası

Karahan, maden şirketinin başvurusuyla açılan ilk davada, 6 yöre halkıyla birlikte yargılanıyor. Kamuoyunda “300 Spartalı davası” olarak bilinen davanın konusu ise Cerattepe’deki kütüklü eylem... “İş ve çalışma hürriyetinin ihlali” iddiasıyla açılan dava, 12 Kasım 2015’te başladı. Şimdiye dek 5 duruşma yapıldı.

Artvin Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 3. davada da “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne Silahtan Sayılan Alet İle Katılma, Huzur ve Sükûnu Bozmak” suçlamasıyla 5 Mayıs 2016’da Karahan ve 11 kişiye açıldı. Davanın konusu Cerattepe’yi korumak için 16 Şubat 2016’dan itibaren Artvin’de devam eden protestolar. Eylemlerde polis müdahale etmiş, Artvinliler dağılmamıştı.

Dördüncü dava ise Artvin Asliye Ceza Mahkemesi Karahan ve 13 kişiye “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Katılarak İhtara rağmen kendiliğinden Dağılmama, Toplantı ve yürüyüşlere Silah veya 23. Mad. Belirtilen Aletlerle Katılma” suçlamasıyla 15 Haziran 2016 tarihinde açıldı. Davaya konu olay: “17 Şubat 2016 günü sabah 6.00 sıralarında Cerattepe mevkii Atmaca Mevkiinde Yolun trafiğe kapalı olması üzerine kapatan araçların çekilmeye başlandığı, aynı güzargahta yaklaşık 200 metre ileride yolun kenarında bulunan paletli kepçenin üzerinde ve etrafında bulunan Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan’ın öncülüğündeki Cerattepe’yi korumak için yapılan eylem.”

Artvin Asliye Ceza Mahkemesi görülen son dava ise Karahan ve 20 kişiye “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Katılarak İhtara rağmen kendiliğinden Dağılmama, Toplantı ve yürüyüşlere Silah veya 23. Mad. Belirtilen Aletlerle Katılma” suçlamasıyla 5 Aralık 2016’da açıldı. Davaya konu olay şöyle:

“16 Şubat 2016 günü maden çalışması yapmak isteyen şirkete yer tahsisi yapılmasını ve çalışmalarda kullanılacak olan araçların Cerattepe’ye götürülmesini protesto etmek amacıyla, Yeşil Artvin Derneği öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda yurttaş Atmaca mevkiinde toplandı. Polis sert müdahale etti. Ancak Artvin halkı dağılmadı.”

Soruşturma izni yok

Yeşil Artvin Derneği ve 698 kişi, 22 Şubat 2016’da Artvin Valisi Kemal Cirit, Emniyet Müdürü Alaattin Akbaş ve Jandarma Komutanı Osman Kılıç hakkında ‘yetkilerini kötüye kullanmak, bir özel şirkete iltimas ve seyahat özgürlüğünü engellemek’ suçlarından Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ancak İçişleri Bakanlığı, soruşturma izni vermedi. Dernek, Bakanlığın kararının iptali için Danıştay’a başvurdu.

Müze yapacaktık, kulübemize iyi bakmamışlar

Karahan, hakkında açılan davaları şöyle değerlendirdi: “Geçen sene siyasi casusluk davası soruşturması açıldı bana. Ne olduğu da belli değil. Artvin savcısı mücadelemizi bildiğinden takipsizlik verdi. Vermese belki de içerdeydim şimdi. Hakkımda açılan 5 dava da sürüyor şu anda. Diyorlar ki: ‘ağaç kesip yol kestiniz’. O kütük çürük, tabii ki kesmedik, ama ‘evet yol kestik’ çünkü başka çaremiz yoktu. Diğer dava da nöbet tuttuğumuz yerdeki ahşap kulübe. Suçlama ormana izinsiz kulübe yapmak. Neyse binbir rica gittik ifadeye. Dedik ki, bu kulübenin her bir çivisini farklı bir insan çaktı. Her tahtası dayanışmayla örüldü. Neyse iki gün önce keşif raporu geldi, ormana zarar vermediğimizi yazmışlar, bakalım mahkeme ne karar verecek. Biz gittik, gördük. Kulübemiz kırılmış. Biz orayı belki de müze yapacaktık. Kulübemize iyi bakmamışlar.”