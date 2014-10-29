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'Maden bölgesinde halktan çok güvenlik gücü var'

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden ocağında meydana gelen su baskını sonrası CHP ve HDP heyetleri kaza yerine gitti

29 Ekim 2014 18:49

Hülya Karabağlı

Ermenek'teki maden ocağında onbinlerce ton suyun altında bulunan 18 madenciden mucize haber beklenirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya, TEMA Vakfı'nın hazırladığı raporla hükümeti uyardığını söyledi.


Bölgede bulunan HDP Mardin Milletvekili Erol Dora, kapatılan diğer galerilerde biriken bekleyişini sürdürdüğünü söyledi.

Başbakan ve cumhurbaşkanı nedeniyle olağanüstü güvenlik önleminin dikkat çektiğini anlatan Dora, "Halktan daha çok güvenlik gücü var" dedi.

Madende su boşaltma işlemi yapıldığını ifade eden Dora, kazanın kapatılan diğer galerilerde biriken su olarak söylendiğini, ancak somut şeyler için erken olduğuna dikkat çekti.

 

CHP'li Akkaya: TEMA hükümeti daha önce uyarmış

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya, TEMA Vakfı’nın madencilik için büyük bir risk oluşturan zengin yeraltı su kaynaklarına ilişkin raporunun hükümet tarafından dikkate alınmadığını söyledi.

Akkaya, yazılı açıklamasında tespitlerini şöyle sıraladı: "Bu kazaların en büyük nedeni bir bakıma Torba Yasa'dır. Torba Yasa çıktıktan sonra bu maden kapatılıyor.

Oysa biz Meclis zemininde önergelerimizle önemli uyarılar yapmıştık, ancak yasa görüşmelerinde birçok konudaki farklı önergelerimiz AKP oylarıyla kabul edilmedi.

Madenler de canlı organizmalar gibidir. Elinizi hiçbir zaman çekmeyeceksiniz. Yetkililer de, ‘maden işletmesinde ara verildikten sonra kaza olduğunu’ ifade ediyor. Torba kanundan sonra bu ocakta işletme maliyeti nedeniyle 45 gün süreyle üretime ara verilmiş. Daha sonra işçilere, ‘çalışmaya devam ederseniz servis ve yemek paranızı karşılayamayız’ denilmiş. Bu şartı kabul edenlerle 15 gün önce maden tekrar açılıyor.

Oysa bir madeni 45 gün sonra tekrar işletmeye açtığınızda yeterli güvenlik önlemini almak ve iyice bir elden geçirmek durumundasınız. Bu ocakta bunun yapılmadığı görülüyor.
Madenlerde genellikle göçük, grizu gibi olaylar ve bunlar sonucunda kazalar oluyor. Oysa burada böyle bir olay yok. Sel baskını gibi bir yeraltı suyu var.

Bu konuda edindiğim önemli bir husus da şudur: TEMA Vakfı’nın bölgeye ilişkin bir arazi araştırması var. Araştırmada bölgenin Türkiye’nin en zengin yeraltı su kaynaklarına sahip olduğu tespit edilmiş. Bu çerçevede maden işletmeciliği açısından taşıdığı riskler konusunda uyarı yapılmış. Suyun madeni basması önceden öngörmüş bir bakıma. Bu konuda Hükümeti de uyarmış, ancak şimdi anlaşılan bu uyarı dikkate alınmamış."

 

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