Karaman'a gidecek Erdoğan için polisten olağanüstü güvenlik önlemi
29 Ekim 2014 17:19
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Ankara'daki 29 Ekim resepsiyonu iptal edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu, maden faciasının yaşandığı Karaman'a gidiyor. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın gelişi öncesinde madenin önünde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.
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4 motopompun gece yarısı devreye girmesiyle su seviyesinin yükselişi durduruldu, tahliye işlemleri devam ediyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu da olay yerine gidiyor.
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Karaman'ın Ermenek İlçesi'ne bağlı Pamuklu Köyü yakınlarındaki kömür ocağında mahsur kalan 18 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
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Erdoğan ile Davutoğlu'nun olay yerine geleceği haberi üzerine madenin etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı.