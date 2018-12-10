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Kültür-Sanat

"Madem sanat bir savaş, elinden geleni ardına koyma"

Rebirth (Yeniden Doğuş) Bomonti'de prömiyerini gerçekleştirecek

10 Aralık 2018 16:54

Company RAu adıyla İstanbul ve New York'da kariyerini sürdüren artistik direktörü Korhan Başaran’ın yeni eseri “Rebirth” Alt Bomonti’de prömiyerini gerçekleştirecek.

Bomonti Bira Fabrikası’na yerleşik bir kültür alanı olarak çalışmalarını sürdüren Dünyada Bir Köşe/ Alt Bomonti tarafından sunulan eser, 14 ve 15 Aralık’ta sahnelenecek.

Eserin koreografisi topluluğun artistik direktörü Korhan Başaran’a ait. Ses ve görsel tasarımlarda Ataman Girişken, kostümler içinse Aslı Filinta’yla ortak bir çalışma yapıldı. New York’ta çalışan ışık tasarımcısı Tuğçe Yasak’in ekibe katılımının yanısıra, dansçılar Umut Sevgül ve Tuğrul Savaşçı da parçayı bedenselleştirmede Başaran'a eşlik ediyor.

Manifestosunda eb sözlerine yer veren Başaran, eserinde bir anlatım dikte etmek yerine, izleyiciyi açık olmaya ve anı tecrübe etmeye davet ediyor. 

 

 

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