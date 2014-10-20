Maddi imkanlar çocukların başarısında etkili mi?

Zengin ailelerin çocuklarının, düşük gelirli ailelerin çocuklarına nazaran maddi imkanlarının yüksekliğinden dolayı daha başarılı olacakları gibi bir beklenti vardır. Ancak araştırmalara göre, durum göründüğünden çok daha karmaşık.

Yüksek gelirli ailelerin çocukları, onlara sunulan rahat imkanlar sebebiyle, hayatta bir yerlere gelebilmek için eğitimleri üzerine çok çaba sarfetme ihtiyacı duymazken, düşük gelirli ailelerin çocukları eğitimleri için fazlaca uğraşmak zorunda kalıyorlar. Bu anlamda, geniş imkanlara rağmen "zengin aile çocukları" eğitimde onlardan beklenilenin altında bir başarı sergiliyor. Ancak yine araştırmalara göre, düşük gelirli ailelerin çocuklarının eğitimde başarıyı yakalamış olması, onların ileride refah düzeyi yüksek bir hayat yaşamalarını garantilemiyor.

ABD'den Matt O'Brien'ın Washington Post gazetesinde yayımlanan "'Her şeyi doğru yapan' fakir çocuklar 'her şeyi yanlış yapan' zengin çocuklardan daha iyisini yapıyor değil" başlıklı yazısında yüksek gelirli ve düşük gelirli ailelerin çocuklarının eğitimlerinde ve iş hayatlarındaki durumlarıyla ilgili tespit edilen bazı sonuçlara yer veriyor.

"ABD yalnızca kimileri için fırsatlar ülkesidir" diyen O'Brien, "çocuklar için eşitsizliğin neredeyse doğdukları anda başladığını" belirtiyor. Örneğin, zengin aileler düşük gelirli ailelere kıyasla çocuklarının gelişimiyle ilgili ekstra para harcayabiliyor. Maddi refahla ilgili olarak çocuklarıyla daha çok vakit harcayacak zamanı bulabiliyorlar.

O'Brien yazısında, aynı zamanda ekonomi uzmanı Greg Duncan ve Richard Murdane'nin bazı hesaplamalarına da yer veriyor. Buna göre, 1972 ile 2006 yılları arasında, yüksek gelirli ebeveynler çocukları için "zenginleştirme etkinlikleri"ne yaptıkları harcamaları yüzde 151 artırırken, düşük gelirli ebeveynler de yüzde 57 artırdı. Yani, çocukların etkinliklerine yapılan harcama her iki taraf için de artsa da, yüksek ve düşük gelirli ailelerin çocukları için yaptığı harcama miktarı arasındaki uçurum giderek arttı.

"Bunun sadece para meselesi olmadığını" söyleyen O'Brien, Stanford'dan Prof. Sean Reardon’ın bir sözüne atıf yaparak, "maddi olarak refah olan ailelerin çocuklarıyla daha çok vakit geçirme fırsatı bulduğu için okul öncesi kreşe başladığında 'zengin çocukların' okula diğer çocuklardan daha hazır bir şekilde başladığını ve gelecekte de yüksek oranla öyle kaldıklarını" belirtiyor.

Aynı zamanda, düşük gelirli ailelerin çocukları zengin çocuklarının aileden gelen fırsatlarından yoksun olduğu için hayata devam edebilmek için eğitimlerinde yoğun bir performans sergilemeleri gerekiyor. Fakat ne kadar çabalasalar da araştırmalara göre, liseyi terk zengin çocukların ulaşabildikleri refah düzeyi üniversite mezunu fakir çocuklarının ulaşabildikleri refah düzeyinden daha yüksek olabiliyor.