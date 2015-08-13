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Yaşam
Deutsche Welle

Madame Tussauds Müzesi'nde ünlülerle baş başa

Dünya çapındaki 20 Madame Tussauds müzesinde, yaşayan ya da bugün hayatta olmayan ünlü kişiliklerin balmumu heykelleri sergileniyor. Müzeler, selfie çekmek isteyen ziyaretçilerin akınına uğruyor.

13 Ağustos 2015 22:23


20 Madame Tussauds müzesinin her birinde ziyaretçilere müzede hangi figürün eksik olduğu soruluyor. Berlin için bu sorunun yanıtı Alman-Avusturyalı aktör Elyas M’Barek olarak belirlendi. Kariyerine Alman polisiye dizilerinde yan rollerle başlayan aktör, Acemiler için Türkçe (Türkisch für Anfänger) adlı TV dizisiyle ün kazandı. 2013’teki ‘Fack ju Göhte’ filmiyle büyük başarı elde etti.

Tüm balmumu heykeller Londra’da tamamlanıyor. Bu heykellerin yapımı beş ayı bulabiliyor. 16 kişinin çalıştığı M‘Barek’in heykeli 200 bin euroya malolacak. Diş protezinden, el izlerine ve vücut ölçülerine kadar her şey M’Barek’in eylülden itibaren Berlin’de sergilenecek heykelin bütününü oluşturacak.

Çin'de Dalai Lama 'yasağı'

Nobel Barış Ödülü sahibi iki isim; Myanmar’ın muhalif lideri Aung San Suu Kyi ve Dalay Lama, Bangkok’taki Madame Tussauds müzesinin dikkat çeken heykelleri. Çin’de Hong Kong dahil dört Madame Tussauds müzesi var. Ancak hiçbirinin internet sayfasında Dalai Lama’nın tanıtımı yapılmıyor.

Hintli spor yıldızı Sachin Tendulkar 2009’da Londra’daki Madame Tussauds müzesine konulan balmumu heykeliyle onurlandırıldı. Kimlerin sergileneceğine ziyaretçiler karar veriyor. Birleşik Krallık’ta Hint kökenli büyük bir topluluk yaşıyor ve İngilizler kriket sporunu çok seviyor. Tendulkar balmumu heykeli önünde ailesiyle poz vermişti.

Berlin’deki müzede bulunan Angela Merkel heykeli yeniden yapılan ilk figür oldu. Sağda Merkel’in göreve ilk başladığı yıla ait figür yer alırken, solda sekiz yıl sonrasına ait heykeli görülüyor. Hem eski hem de yeni Merkel’da geçerli olan ölçülerin gizli tutulması. Madame Tussauds yetkilileri bu son derece kişisel verileri asla yayınlamadı.

Direnişçi de, fail de müzede

Her Madame Tussauds müzesinde tarihi kişilikler de sergileniyor. Onlardan biri de Nazi diktatörlüğüne karşı direniş mücadelesi veren Sophie Scholl’ün Berlin’deki heykeli. Basın sözcüsü Nina Kristin Zerbe "ancak bunun yanı sıra faillerin heykelleri de var" diyor. Burada Adolf Hitler'in balmumu heykelini de görmek mümkün. Ancak selfie çekilmesini engellemek için belli uzaklıktaki bir mesafeden…

Tokio Hotel grubunun şarkıcısı Bill Kaulitz en çok ilgi gören figürlerden biri. Tokio Hotel, One Direction ve Justin Bieber balmumu heykeli yapılan genç yıldızlardan. Elyas M’Barek heykelinin en azından Justin Bieber’dan uzak bir yere konulmasını diliyor. Yoksa herkesin kendisi yerine Bieber ile selfie çektirmek isteyeceğini söylüyor!

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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