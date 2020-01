Sevilen Amerkan televizyon dizisi "Mad Men"in oyuncularından Christina Hendricks (35), sahnede soyundu.

Hendricks, New York'ta, Lincoln Center'daki Avery Fisher Salonu'ndaki 'Company' adlı müzikalde How I Met Your Mother dizisinin Barney Stinson'ı Neil Patrick Harris ile sahne aldı

Hendricks rolü gereği krem rengi kombinezonla kaldığı sahneyle dikkat çekti. Cumartesi, dört gece sahnelenen müzikalin son gecesiydi.