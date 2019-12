T24 - 62. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. 'Mad Men' bir kez daha en iyi dizi olurken, En İyi Erkek Oyuncu 'Breaking Bad' ile Bryan Cranston, En İyi Kadın Oyuncu 'The Closer' ile Kyra Sedgwick seçildi. Törenin tekrarı bu akşam CNBC-e'de.



62. Emmy ödülleri, Los Angeles’taki Nokia Theatre’da düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

CNBC-e ve e2’de canlı olarak yayınlanan törenin sunuculuğunu komedyen Jimmy Falllon üstlendi.







Televizyonun Oscarları kabul edilen ödüllerde geçen sene olduğu gibi bu sene de 'Drama dalında En İyi Dizi 'Mad Men' seçildi. Drama dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülü, e2'de gösterilen 'Breaking Bad' ile Bryan Cranston'a verilirken, En İyi Kadın Oyuncu ödülü yine CNBC-e ve e2'de gösterilen 'The Closer' ile Kyra Sedgwick'in oldu.



Komedi dalında ise En İyi Dizi Modern Family seçildi. Bu dalda En İyi Erkek Oyuncu, bir diğer CNBC-e dizisi 'The Big Bang Theory'deki rolüyle Jim Parsons'ın olurken, En İyi kadın Oyuncu da 'Nurse Jackie' ile Edie Falco oldu.



Gecenin en anlamlı ödüllerinden biri olan Bob Hope Humanitarian Ödülü, usta oyuncu George Clooney’e verildi. Clooney'e ödülünü yakın arkadaşı Julianna Margulies verdi.



Yılın en fazla adaylık alan dizisi 'The Pacific' de beklendiği gibi En İyi mini dizi seçildi.



İşte gecenin kazananları:



DRAMA

En İyi Dizi: Mad Men

En İyi Erkek Oyuncu: Bryan Cranston, Breaking Bad

En İyi Kadın Oyuncu: Kyra Sedgwick, The Closer

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Aaron Paul, Breaking Bad

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Archie Panjabi, The Good Wife

En İyi Yönetmen: Steve Shill, Dexter (The Getaway)

KOMEDİ

En İyi Dizi: Modern Family

En İyi Erkek Oyuncu: Jim Parsons, The Big Bang Theory

En İyi Kadın Oyuncu: Edie Falco, Nurse Jackie

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jane Lynch, Glee

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Eric Stonestreet, Modern Family

En İyi Yönetmen: Ryan Murphy, Glee (Pilot)

TV FİLMİ VE MİNİ DİZİ

En İyi Mini Dizi: The Pacific

En İyi TV Filmi: Temple Grandin

En İyi Erkek Oyuncu: Al Pacino, You Don't Know Jack

En İyi Kadın Oyuuncu: Claire Danes, Temple Grandin

En İyi Yönetmen: Mick Jackson, Temple Grandin

Diğerleri

En İyi Variety Show: The Daily Show, Jon Stewart

En İyi Reality Show: Top Chef

En İyi Animasyon: Disney Prep & Landing