Maçta pompalı tüfekten ceza alan Karadolapspor'dan yeni iddia: Alevi ve Kürt olduğumuz için ırkçılık yapıyor

İstanbul 1. Amatör Küme maçında taraftarları sahaya pompalı tüfekle ateş açtığı için hükmen mağlup sayılan ve sahası kapatılan Karadolapspor’da Başkan Çayan Dursun, gittikleri her maçta Alevi ve Kürt oldukları için ırkçı slogan ve küfürlere maruz kaldıklarını belirtti.

Zeytinburnuspor ile iki hafta önce 4-2 kazandıkları maçta, taraftarlarının pompalı tüfekle havaya ateş açtığı gerekçesiyle 3-0 hükmen mağlup sayılan ve sezon sonuna kadar kendi sahasında oynayacağı maçların tarafsız sahalarda yapılması kararlaştırılan İstanbul 1. Amatör Ligi takımı Karadolapspor yönetimi açıklama yaptı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Yüksel Koç’un haberine göre, Eyüp Karadolap Mahallesi'nin takımı Karadolapspor'un tesislerinde yapılan açıklamaya yönetim ve taraftarlar katıldı.

Kulüp Başkanı Çayan Dursun, “Değerlerimiz olduğu için gittiğimiz her deplasmanda bu değerlerimizle karşımıza çıktılar. Bize karşı ırkçı bir tutum içinde oldular. En son Zeytinburnu maçında da aynı şeyi yaşadık. Faşizanca bir tutumla yüz yüze kaldık. Bu değerlerimize saldırıldı. Burada oynanan maçta insanların tepkisinin, öfkesinin nedeni buydu" dedi.

Buna rağmen şiddeti tasvip etmediklerini söyleyen Karadolapspor Kulübü Başkanı Dursun, “Tabii ki şiddeti tasvip etmiyoruz. Ama hiç kimsenin de hiç kimsenin değerlerine saldırmaya hakkı yok" dedi. Başkan Dursun, konuşmasının ardından kulüp adına da bir açıklama yaptı. Ceza almalarına neden olan Zeytinburnu maçı sonrası aldıkları cezaların haksız olduğunu belirten Dursun, “Zeytinburnu maçıyla bizi hak etmediğimiz cezalarla sindireceklerini, korkutacaklarını sananlar, yanıldıklarını er geç anlayacaklardır. Bizde ırkçılık olmaz diyenler, Zeytinburnu sahasında yaşadığımız duruma neden kayıtsız kalmıştır" diye konuştu.

‘Bana göre silahın önemi yok’

Kulüplerinde birkaç ufak olay dışında hiçbir sıkıntı yaşanmadığını savunan Çayan Dursun, “Sahamızda oynanan habere konu olan müsabakada oyun bir kez bile durmadı, normal süresinde tamamlandı. Oyunculara fiili saldırı yapılmadı. Hal böyle iken daha oyuncularımızın teri soğumadan, maçın hükmen sayılacağı ve sahamızın kapanacağı bilgisi bizzat federasyonun saha görevlisince, Federasyon başkanının beyanı olduğu belirtilerek tarafımıza iletilmiştir. Sonuçları ne olursa olsun haklı olduğumuz hiçbir yoldan bedeli ne olursa olsun dönmedik, dönmeyeceğiz. Bütün bunların ışığında Federasyon Disiplin Kurulu'nda çıkacak kararla ya ırkçılığın devamı tescil edilecek ya da verilen bu yanlı, yanlış kararın iptali ile ırkçılık karşıtı bir başlangıç yapılacak" diye konuştu. DİHA’da yer alan haber göre, daha önce Çayırbaşı stadında oynadıkları bir maçta ırkçılar tarafından futbolcularının odasının basıldığını ve darp edildiğini kaydeden Dursun, gittikleri her maçta Alevi ve Kürt oldukları için ırkçı slogan ve küfürlere maruz kaldıklarını belirtti.

Başkan Dursun, bir gazetecinin pompalı tüfek kullanıldığı iddiasını hatırlatması üzerine şunları söyledi: “Genç Zeytinburnulular ve bizim taraftar gruplarının yayınladığı, bağımsız olarak oluşmuş taraftar gruplarının yayınladığı resimler var, bunu reddetmiyoruz. Buna itibar edilmemeli, çünkü silah taşımanın çok aleni ve açık olduğu ortadadır. Bu bizim şiddeti tasvip ettiğimiz anlamına gelmez. Bana göre o silahların gösterilmesinden, öne çıkarılmasından çok yapılan ırkçılığın öne çıkarılması gerekirdi. Bana göre silahın önemi yok, önemli olan ırkçılıktır, mezhepçiliktir."